T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/321 Esas

DAVALILAR : RENATAS LISAUSKAS

Davacı GINTARAS BUDNIKAS tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muvazaa (TBK M.19)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davaya cevap süresi iki hafta olup süresinde cevap verilmez ise dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR. Cevap dilekçesi verilir ise HMK 129. maddedeki hususlar bulunmalı varsa ilk itirazlar bu dilekçede bildirilmeli dilekçe ve ekli belgelerin karşı tarafa tebliğ edilecek fotokopileri de eklenmeli ve TC kimlik numarası mutlaka yazılmalıdır. (6100 SK 122, 126, 127, 128,129. maddeler) Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02408912