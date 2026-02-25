T.C. BANAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 1996/358 Esas

KARAR NO : 2018/48

DAVALI : UĞUR DUGUK, Ali ve Fatma oğlu, 1978 doğumlu.

Davacı BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI tarafından davalılar Uğur Duguk vd. aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce verilen 07/02/2018 tarih 1996/358 Esas 2018/48 Karar sayılı kararında özetle; Asıl dava, birleşen 1996/424 Esas 1997/544 Karar sayılı dava, birleşen 1990/90 Esas 2001/220 Karar sayılı dava, birleşen 1996/423 Esas 1997/543 Karar sayılı dava, birleşen 1997/190 Esas 2001/372 Karar sayılı dava, birleşen 1997/192 Esas 2001/251 Karar sayılı davanın kabulü ile; 1- dava konusu Uşak ili, Banaz ilçesi, 31 Ağustos Mah. 18 ada 14 parsel, 17 parsel ve 49 parsel ile, 43 ada 20 parsel, 28 parsel ve 33 parsel sayılı taşınmazların davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile, taşınmazların mera olarak sınırlandırılmalarına ve özel siciline kaydedilmesine dair, davacı vekilinin ve davalılar Sultan Yıldız, Süleyman Çetin, Recep Sümercan, Halil Akarsu, Alaettin Özmen, Alime Aras, Halil Güngör, yüzüne karşı, diğer davalıların yokluğunda, kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, verilen hüküm davacı hazine vekili tarafından 29/03/2018 tarihli dilekçe ile istinaf edilmesi sonucu istinaf dilekçesinde özetle; yapılacak incelemede resen karşılaşılacak diğer nedenlerden dolayı İlk Derece Mahkemesinin kararının istinaf incelemesi neticesinde onanmasına, karar verilmeyen Uşak ili Banaz İlçesi 31 Ağustos Mahallesi 18 ada 16 parsel nolu taşınmaz yönünden dosyanın bozulmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce yapılan araştırma sonucunda bilinen son adresinin Almanya ülkesinde olduğu, yapılan araştırmalardan da bir netice alınamadığından Gerekçeli Karar evrakı ve davacı Hazine vekilinin istinaf dilekçesinin yurtdışında da yayın yapan bir gazeteden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/02/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02409424