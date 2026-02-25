T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/5 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda yazılı mal satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Özellikler: Denizli İl, Pamukkale İlçe, Kocadere Mahalle, 232 Ada, 9 Parselde kayıtlı tarla. Yüzölçümü : 15.866,45 m2 Kıymeti: 16.850.000,00 TL KDV: %10 1.Artırma Başlangıç: 31/03/2026 - 13:59 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş: 07/04/2026 - 13:59 2.Artırma Başlangıç: 07/05/2026 - 13:59 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş: 14/05/2026 - 13:59

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02409006