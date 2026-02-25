T.C. KİLİS 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.38888161-2024/15-Ceza Dava Dosyası 23.02.2026

İ L A N

Kilis 6.Asliye Ceza Mahkemesinin 22.01.2026 Tarih ve 2024/15 Esas, 2026/25 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;

SANIK : AHMAD AL HASAN, Mustafa ve Amouna oğlu, 01/01/1987 Azez doğumlu hakkında;"5607 Sayılı Yasaya Muhalefet " Suçundan sonuç olarak 1 Yıl 3 Ay Hapis ve 3 Gün Adli Para Cezası Karşılığı 60 TL ile Cezalandırılması Hapis Cezasının Ertelenmesine 1 Yıl 3 Ay Denetim Süresi belirlenmesine karar verildiği, Gerekçeli Kararın ve İstinaf Başvuru Dilekçesi(Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü) yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

2-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf/temyiz edilmediği takdirde dosyanın bu haliyle kesinleşeceği tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02408162