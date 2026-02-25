T.C. MUDANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2025/226

İLGİLİ : Bursa ili, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesinde kain tapunun 1369 ada, 42 parselde

kayıtlı taşınmaz malın maliki Abdurrahman kızı Muhsine isimli kişi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında hakkında gaiplik kararı istenilen Bursa ili, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesinde bulunan tapunun 1369 ada, 42 parsel sayılı taşınmazın maliki Abdurrahman kızı MUHSİNE isimli şahsı tanıyan bilen olup olmadığı, ölü yada sağ oldukları hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememiz dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen şahıslar hakkında Türk Medeni Kanunu'nun 588/1 maddesi uyarınca gaiplik kararı verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.

09/09/2026 Günü saat: 10.00 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK 139. ve 147. maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 24/02/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02409019