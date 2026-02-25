T.C. SERİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/239 Esas

DAVALI : HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ

Davacı SÜLEYMAN GÖZLÜPINAR tarafından aleyhinize açılan Kadastro (Orman Kadastrosuna İtiraz) davasının yapılan yargılamasında tensip ara kararı gereğince;

Davacı davaya konu taşınmazın içine isabet eden,;

-Antalya İli Serik İlçesi Alacami Mahallesi 136 Ada 120 parsel,

- Antalya ili Serik ilçesi Alacami Mahallesi 136 Ada 119 parsel sayılı taşınmazların TMK 713/4 maddesi gereğince tescili istenildiğinden, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02409209