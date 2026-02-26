T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2025/4486 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4486 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 7.197.600,00 1 Taşıt Borçlu adına 60/100 hisseli (Toplam muammen bedel 11.996.000,00-TL miktarken yalnız borçlu hissesi satıldığından, hissesine düşen miktar %60-7.197.600,00-TL miktardır.) olarak kayıtlı, 06 HO 2929 plaka numaralı-HO-sınıfı ticari plakalı araç BMC Marka ,Belde 250 CB tip, 2011model, 6,7lt dizelMotorlu, 111.041saat kullanım süresine sahip, manuel vitesli, beyaz-mavi renkli,3 kapılı,Kayıtlarda ISBE4250B21871656Motor numaralı NMC250CKBLB600086 şasi numaralı görüntülenen, özel halk otobüsü / ticari kullanımlı otobüs, hattı ile birlikte satışa çıkarılmıştır. Detaylı bilgiler şartname, ilan ve eklerinde mevcuttur.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 14:03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 14:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 14:03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 14:03

Artırma Bilgileri

16/02/2026 (İİK m.114/4)

