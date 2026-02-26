Giriş Tarihi: 27.02.2026 00:00
T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/23 Esas
DAVALILAR : 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3- ŞANLIURFA DEFTERDARLIĞI
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Yeşilözen Mahallesi N39-C-04-C pafta nolu tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2026/23 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02410069