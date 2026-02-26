T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2023/957-Ceza Dava Dosyası 06.02.2026

Konu : İ L A N

SANIK: MAIA BAGRATIONI, Anzari ve Tina kızı,

18/04/1972 GÜRCİSTAN doğumlu,

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 09/01/2024 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

Sanık MAIA BAGRATION'un üzerine eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçunu işlediği sabit olduğundan suçun işleniş şekli, amaç ve saiki, suçun işlenmesindeki özellikler, suça konu mamullerin sayısı ve ekonomik değeri ile kamunun uğradığı zarar miktarı dikkate alınarak eylemine uyan 5607 sayılı Kanunun 3/18-son maddesi delaletiyle 3/1 maddesi gereğince sonuç ceza olarak 10 AY HAPİS VE 20 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkındaki hükmün 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, sanığın bu nedenle CMK'nın 231/8 maddesi gereğince takdiren 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına,

El konulan gümrük kaçağı eşyaların 5607 sayılı Kanun'un 13. maddesi ve 5237 sayılı TCK'nın 54/4 maddesi gereğince karar kesinleştiğinde MÜSADERESİNE,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde tiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.

