T.C. İstanbul Anadolu 27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2025/470 Esas

DAVALI ERKAN COŞĞUN RAUF ORBAY CAD. G48 SK.NO:11 İÇMELER

Davacı Türkiye Halk Bankası tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Tarafınıza ulaşılamamış ve tebligat yapılamadığından İstinaf ilamı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizden verilen 12/04/2022 tarih ve 2020/185 Esas 2022/228 sayılı kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi 'nin 02/10/2025 tarih ve 2022/2312 Esas 2025/1537 Karar sayılı ilamıyla bozulmakla Mahkememizin 2025/470 Esasına kaydı yapılmış, durusma günü: 16/06/2026 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, istinaf kaldırma ilamı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20/02/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02409787