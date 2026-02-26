T.C. İZMİR 23. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

7021 sayılı tebligat kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Esas No : 2021/174 25/02/2026Karar No : 2025/596Zimmet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı bulunan 09/12/2025 tarihli kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 247/1 maddesi uyarınca sonuç olarakkarar verilen İnayet ve Aysun oğlu, 26/09/1997 İskenderun doğumlu 673 sok C5 Blok No: 16 K: 4 D: 12 Merkez/ Denizli adresinde oturan, (TC Kimlik No:39928375006) tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

2-İlan yapılan gazete ve internet sitesinin yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğininyapılmış sayılacağı, tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta süre içinde mahkememize dilekçe vermesi veya zabıt katibine beyanda bulunması halinde dosyanın istinaf incelemesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu incelemesi için gönderileceği, istinaf edilmemesi halinde kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02410739