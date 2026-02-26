Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. İZMİR 23. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 27.02.2026 00:00

Esas No : 2021/174 25/02/2026
Karar No : 2025/596
İLAN METNİ
Zimmet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı bulunan 09/12/2025 tarihli kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 247/1 maddesi uyarınca sonuç olarak 5 YIL 2 AY15GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilen İnayet ve Aysun oğlu, 26/09/1997 İskenderun doğumlu 673 sok C5 Blok No: 16 K: 4 D: 12 Merkez/ Denizli adresinde oturan Aşkın Onur Karatün, (TC Kimlik No:39928375006) tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.
  1. 7021 sayılı tebligat kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan yapılan gazete ve internet sitesinin yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğininyapılmış sayılacağı, tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta süre içinde mahkememize dilekçe vermesi veya zabıt katibine beyanda bulunması halinde dosyanın istinaf incelemesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu incelemesi için gönderileceği, istinaf edilmemesi halinde kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02410739

