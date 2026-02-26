T.C. İZMİR 23. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 27.02.2026 00:00
T.C. İZMİR 23. AĞIR CEZA MAHKEMESİEsas No : 2021/174 25/02/2026
2-İlan yapılan gazete ve internet sitesinin yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğininyapılmış sayılacağı, tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta süre içinde mahkememize dilekçe vermesi veya zabıt katibine beyanda bulunması halinde dosyanın istinaf incelemesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu incelemesi için gönderileceği, istinaf edilmemesi halinde kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02410739