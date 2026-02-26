T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/382 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Hocahacip Köyü

ADA NO : 201

PARSEL NO : 77

YÜZÖLÇÜMÜ : 630,3m2'lik irtifak alanı ve 11,73m2'lik direk yeri

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- AHMET EMİROĞLU-17249409310 -

2- ALİYE MORKOYUN-39307674188 -

3- KADRİYE EMİROĞLU-17279408390 -

4- MEHMET EMİROĞLU-17288408008 -

5- MERAL ÖMERCİOĞLU-17261408964 -

6- SAİDE EMİROĞLU-17264408800 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/382 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.02.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02410187