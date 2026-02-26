Giriş Tarihi: 27.02.2026 00:00
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/382 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Hocahacip Köyü
ADA NO : 201
PARSEL NO : 77
YÜZÖLÇÜMÜ : 630,3m2'lik irtifak alanı ve 11,73m2'lik direk yeri
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- AHMET EMİROĞLU-17249409310 -
2- ALİYE MORKOYUN-39307674188 -
3- KADRİYE EMİROĞLU-17279408390 -
4- MEHMET EMİROĞLU-17288408008 -
5- MERAL ÖMERCİOĞLU-17261408964 -
6- SAİDE EMİROĞLU-17264408800 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/382 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.02.2026
