Giriş Tarihi: 27.02.2026 00:00
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/386 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Hocahacip Köyü
ADA NO : 201
PARSEL NO : 78
YÜZÖLÇÜMÜ : 389,3m2'lik irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- ABİDİN HORAZCI-54547170160 -
2- CEMİLE OVALI-54523170962 -
3- ENVER HALVECİ-17411403900 -
4- KEMAL HALVECİ-18326376792 -
5- MEHMET HALVECİ-18320376910 -
6- MELAHAT ESİROĞLU-49942319528 -
7- PAKİZE TOT-55126150634 -
8- SAFİYE ŞÜKÜROĞLU-28235046662 -
9- SAKİNE DANACI-53761196390 -
10- SALİM HALVECİ-18323376856 -
11- SEBAHAT KARA-51553270020 -
12- SEHER BIYIK-32920890744 -
13- SEHER TİRYAKİ-31720930230 -
14- SEZGİN HORAZCI-54517171180 -
15- YAŞAR ÖZKAN-42589568366 -
16- YETER HALVECİ-18329376638 -
17- MEHMET HALVECİ-17429403336 -
18-NEFİSE HALVECİ-17420403618 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/386 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.02.2026
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02410177