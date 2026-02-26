Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 27.02.2026 00:00

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/386 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Hocahacip Köyü

ADA NO : 201

PARSEL NO : 78

YÜZÖLÇÜMÜ : 389,3m2'lik irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- ABİDİN HORAZCI-54547170160 -

2- CEMİLE OVALI-54523170962 -

3- ENVER HALVECİ-17411403900 -

4- KEMAL HALVECİ-18326376792 -

5- MEHMET HALVECİ-18320376910 -

6- MELAHAT ESİROĞLU-49942319528 -

7- PAKİZE TOT-55126150634 -

8- SAFİYE ŞÜKÜROĞLU-28235046662 -

9- SAKİNE DANACI-53761196390 -

10- SALİM HALVECİ-18323376856 -

11- SEBAHAT KARA-51553270020 -

12- SEHER BIYIK-32920890744 -

13- SEHER TİRYAKİ-31720930230 -

14- SEZGİN HORAZCI-54517171180 -

15- YAŞAR ÖZKAN-42589568366 -

16- YETER HALVECİ-18329376638 -

17- MEHMET HALVECİ-17429403336 -

18-NEFİSE HALVECİ-17420403618 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/386 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.02.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02410177

