T.C. REYHANLI 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2026/2

KARAR NO : 2026/17

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : ENVER REYYA, MUHAMMED ve SUPHİYE oğlu, 1998 EDLİP doğumlu,

SANIK : MUHAMMED ZEYDAN, YASİR ve ZEHRA oğlu, 01.01.1996 İDLİP doğumlu,

SUÇ : Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 13.04.2014

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 141/1, 143/1 maddeleri

VERİLEN CEZA MİKTARI : ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞME

KARAR TARİHİ : 08.01.2026

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı sanık Muhammed ZEYDAN ve SSÇ Enver REYYA hakkında hırsızlık suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık ve SSÇ hakkında ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞME kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın ve SSÇ nin bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca iki hafta içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 17.02.2026