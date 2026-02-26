Giriş Tarihi: 27.02.2026 00:00
T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/88 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığınca davaya konu Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Karaperçin Mahallesi, 180 ada 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalı Hasan İnci ile uzlaşma sağlanamadığından;
Mahkememize 2026/88 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.
Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi Şube Müdürlüğüne davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.
Davanın duruşması 07/04/2026 günü saat 11:15'e bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23.02.2026
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02409278