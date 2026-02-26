T.C.KARASU İCRA DAİRESİ

2025/29 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/29 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Karasu İlçe, PARALI Mahalle/Köy, 144 Ada, 53 Parsel, Etrafı kısmen meskündür. Tüm Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Tarım arazisi vasfındadır. Kısmen kapama fındık bahçesi, kısmen tarla ve kısmen çalılık ve ağaçlık olarak kullanılmaktadır. Üzerinde yapı yoktur. Taşınmazın kadastral yola cephesi vardır. Yol asfalttır. Ulaşım kolaydır. Parsel, kısmen dik, kısmen de hafif dik eğimlidir. Drenaj problemi yoktur. Geometrik şekli düzgün değildir. Tınlı-killi toprak yapısına sahiptir. Parselin bulunduğu bölgede yapılaşma azdır. Mahalle merkezineyaklaşık 180 metre mesafededir. Karasu Belediye Başkanlığı Binasına yaklaşık 10.500 metre mesafededir.

Adresi : Paralı Mahallesi KöyaltıMevkisi 144 Ada 53 Parsel Karasu / SAKARYA

Yüzölçümü : 44.690,26 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Karasu Belediyesinin 1/1000 Uygulama İmar Planı içerisinde değildir. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre bir kısmı"Dikili Tarım" alanında, bir kısmı da " Kırsal Yerleşim "alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 28.508.574,02 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 11:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 11:16

25/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02409810