T.C. ESKİŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2025/195 Ort. Gid. Satış

Eskişehir 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/1727-2024/1632 E.K sayılı dosyasında verilen satış kararı doğrultusunda satışa konu Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mah. 25488 ada 12 ve 13 parsel sayılı taşınmazın 1 ihale tarihi: 25/03/2026- 2 ihale tarihi 27/04/2026 olarak belirlenmiştir. Artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/195 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilmekte olup;

Adresi tespit edilemeyen:

Taşınmazda miras payı sahibi, bilinen ve tebliğ yapılamayan en son adresi " 6 Rue de la Republique Bouzonville 57320 Fransa" olan, 12745458152 TC kimlik numaralı CUMHUR ÇUNA'YA

İş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren yedi gün sonra satış ilanının tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur..25/02/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02411112