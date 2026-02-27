T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kocaeli Defterdarlığı

(Körfez Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Komisyonu Başkanlığı)

GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

1) ADRES: Satışa çıkarılan gayrimenkul, YENİYALI MAH. SANAYİ CAD. H BLOK ZEMİN ASMA KAT 8 NO. ATÖLYE KÖRFEZ KOCAELİ adresindedir.

2) CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ: Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Yarımca ş. Mahallesi, 1732 Ada 10 Parselde kain, H Blok 8 bağımsız bölüm numaralı, asma katlı atöyledir. Taşınmazın yer aldığı bina 15.068,00 m2 alanlı parsel üzerinde bulunmaktadır. Parselin tamamı ve komşu parselleri Körfez Sanayi Sitesi olarak kullanılmaktadır. İskan belgesine göre sanayi sitesi yaklaşık 17 yıllıktır. Değerleme konusu taşınmaz, binanın zemin + asma katında konumlu, 8 bağımsız bölüm nolu Atölyedir. Bloğun otoban gişelerine bakan cephesinde, köşe dükkan olarak konumludur. İlgili mükellef ile iletişim kurulamadığı için taşınmazın içi görülememiştir. Körfez Belediyesi'nden Kocaeli Defterdarlığı'na ibraz edilen mimari projelere göre zemin katı 180 m2, asma katı 90 m2 olmak üzere toplam 270 m2 alana sahiptir

Taşınmaz coğrafi olarak Körfez, Yeniyalı Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesi, Körfez Sanayi Sitesi H Blok, No:8 adresindeki iş yeridir Konum olarak, ilçe merkezine yakın konumdadır. Etrafta yapılaşma ve nüfus yüksek seviyededir. Sanayi sitesi içinde bulunmaktadır Bölge genelinde çoğunlukla konut ve ticari olarak karma yapılaşma görülmektedir. Ulaşım imkanları iyidir.

İlgili belediye idaresinden alınan bilgiye göre, taşınmaz 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde Küçük Sanayi Sitesi Alanında kalmaktadır. Belediye idaresinden alınan bilgiye göre binanın 01.08.2007 tarihli, 375/70 nolu ilk yapı ruhsatı vardır. 31.01.2008 tarihli ve 314/13 nolu iskan belgesi görülmüştür. Kat mülkiyeti kuruludur. Olumlu Özellikler; Sanayi sitesinde yer alması, Olumsuz Özellikler; Niteliği bakımından kısıtlı bir alıcı grubuna hitap etmesi Piyasalardaki genel durgunluk.

3) SATIŞ KOMİSYONUNCA BİÇİLEN RAYİÇ DEĞER: Taşınmazın rayiç değeri 11.750.000,00TL (Onbirmilyonyediyüzellibin)(KDV Hariç)

4) ARTIRMAYA İŞTİRAK İÇİN ALINACAK TEMİNATIN MİKTARI VE NEVİ:Artırmaya iştirak etmek isteyenlerden gayrimenkulün rayiç değerinin %7,5 nispetinde (11.750.000,00TL x%7,5)=881.250,00.-TL (Sekizyüzseksenbirbinikiyüzelli) teminat alınacaktır. Teminat olarak;

6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanun'un 94 üncü madde gereğince 10 uncu maddenin 1-4 üncü bentlerinde yazılı bulunan teminatların kabul edilecektir.

a. Para,

b. Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri,

c. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),

d. Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksaniyle değerlendirilir.

5) GAYRİMENKUL SATIŞININ YAPILACAĞI YER,GÜN VE SAATİ: İhale, Körfez Vergi Dairesi Müdür Odasında 10/03/2026 SALI günü saat 14.00'de yapılacaktır.

6) Gayrimenkul malın satışına iştirak edeceklerin rayiç değerin 881.250,00.-TL (Sekizyüzseksenbirbinikiyüzelli) teminat tutarı veya bu miktardaki değerleri en geç Körfez Vergi Dairesi Müdürlüğünün Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Körfez Şubesi bulanan, TR800001000809121322905001 iban hesabına, ihale tarihlerinden bir gün önce yatırılması ve paranın aynı gün hesaba geçmesi ( ihale günü yapılacak ödemelerin teyidi bankadan alınamadığı için hiç yatırılmamış kabul edilecek ve ihale dışı bırakılacaktır.) veya bu miktardaki değerleri en geç, 10/03/2026 Salı günü saat: 12.00'ye kadar Körfez Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine yatırarak veya vezneye teslim ederek, alındının en geç 12.30'a kadar Gayrimenkul Satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. Malın ihale edilmesi halinde alınan teminatın ihale bedelinden mahsup edilecek, malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülüklerin teminattan mahsup edilecek, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutarın doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

7) İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu,

Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler Körfez Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

8) Söz konusu ilana https://ilan.gib.gov.tr/ adresinden de ulaşılabilir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02407917