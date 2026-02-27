T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/19 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2025/19 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, KILLAR Mahalle/Köy, 163 Ada, 11 Parsel,
Yüzölçümü : 68.748,12 m2
Kıymeti : 2.062.443,60 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 10:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2027 - 10:00
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, KILLAR Mahalle/Köy, 168 Ada, 1 Parsel,
Yüzölçümü : 61.127,41 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.056.370,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 11:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2027 - 11:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02410184