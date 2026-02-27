T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/19 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2027 - 10:00

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2027 - 11:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, KILLAR Mahalle/Köy, 163 Ada, 11 Parsel,Yüzölçümü : 68.748,12 m2Kıymeti : 2.062.443,60 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibiÖzellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, KILLAR Mahalle/Köy, 168 Ada, 1 Parsel,Yüzölçümü : 61.127,41 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 3.056.370,50 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02410184