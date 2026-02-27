T.C.GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/30 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DONANMA Mahalle/Köy, 2007 Ada, 8 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Donanma Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 426 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına göre ayrıknizam, 3 Kat, hmax: 9,50 m,Taks:0.40, Emsal:1.20 yoğunluğunda yapılaşma koşulları ile konutkullanımına sahiptir

Kıymeti : 16.200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 10:13

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 11:14

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 11:14

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 11:14

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DONANMA Mahalle/Köy, 2007 Ada, 9 Parsel, Bahçeli Kargir Ev Vasfında TaşınmazAdresi : Gölcük İlçesi Donanma Mahallesi Gölcük / KOCAELİYüzölçümü : 183,50 m2İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına göre ayrıknizam, 3 Kat, hmax: 9,50 m,Taks:0.40, Emsal:1.20 yoğunluğunda yapılaşma koşulları ile konutkullanımına sahiptirKıymeti : 5.424.350,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

06/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02410811