T.C.GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: 28.02.2026 00:00

2025/30 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DONANMA Mahalle/Köy, 2007 Ada, 8 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Donanma Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 426 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına göre ayrıknizam, 3 Kat, hmax: 9,50 m,Taks:0.40, Emsal:1.20 yoğunluğunda yapılaşma koşulları ile konutkullanımına sahiptir
Kıymeti : 16.200.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:13
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 10:13
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DONANMA Mahalle/Köy, 2007 Ada, 9 Parsel, Bahçeli Kargir Ev Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Donanma Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 183,50 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına göre ayrıknizam, 3 Kat, hmax: 9,50 m,Taks:0.40, Emsal:1.20 yoğunluğunda yapılaşma koşulları ile konutkullanımına sahiptir
Kıymeti : 5.424.350,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 11:14
Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:14
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 11:14
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 11:14

06/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02410811

