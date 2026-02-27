Haberler Resmi İlan Haberleri VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Giriş Tarihi: 28.02.2026 00:00

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN METNİ

MADDE 1: Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı olan aşağıda bilgileri belirtilen 63 adet aracın Van Büyükşehir Belediyesinin 10.12.2025 tarih ve 542 sayılı Meclis Kararı gereğince satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif usulü ile ihale yapılacaktır.

MADDE 2: Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 11 / 03 / 2026 Çarşamba günü saat 10:00 da İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat 1 No'lu Encümen Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif usulü ile ihale yapılacaktır.

MADDE 3: İşin muhammen bedeli tabloda ayrı ayrı belirtilmiş olup, teminat bedeli muhammen bedelin %3 ü olarak yatırılacaktır.

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ VE SATIŞI YAPILACAK OLAN ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNİN SATIŞINA AİT MUHAMMEN BEDEL CETVELİ

S.NO

PLAKA VEYA BELEDİYE NO

ARACIN MARKASI

ARACIN MODELİ

MUHAMMEN BEDEL

Geçici Teminat Miktarı

1

86-010

KOMATSU GREYDER GD655

1986

1.200.000,00 TL

36.000 TL

2

86-014

KOMATSU GREYDER GD655

1986

1.200.000,00 TL

36.000 TL

3

86-011

KOMATSU GREYDER TİP/GD655A5

1986

1.200.000,00 TL

36.000 TL

4

86-012

KOMATSU GREYDER TİP/GD655A5

1986

1.200.000,00 TL

36.000 TL

5

86-015

KOMATSU GREYDER TİP/GD655A5

1986

1.200.000,00 TL

36.000 TL

6

98-001

MG530-MİTSUBİSHİ GREYDER

1998

1.500.000,00 TL

45.000 TL

7

96-010

CHAMPION GREYDER 720A

1996

1.350.000,00 TL

40.500 TL

8

00-011

KOMATSU LASTİKLİ YÜKLEYİCİ WA-320-3

2000

1.000.000,00 TL

30.000 TL

9

00-013

KOMATSU LASTİKLİTE YÜKLEYİCİ WA-320-3

2000

1.000.000,00 TL

30.000 TL

10

00-012

KOMATSU TEKERLEKLİ YUKLEYİCİ /TİP

2000

1.000.000,00 TL

30.000 TL

11

96-001

FİAT HİTACHİ LASTİKLİ YÜKLEYİCİ FR-160

1996

300.000,00 TL

9.000 TL

12

04-004

NEW HOLLAND KANAL KAZICI TİPİ/LB-1144B

2004

900.000,00 TL

27.000 TL

13

96-005

HİDROMEK KANAL KAZICI TİPİ/HMK101B

1996

500.000,00 TL

15.000 TL

14

96-008

BİTELLİ SİLİNDİR TİPİ/C-100-

1996

850.000,00 TL

25.500 TL

15

87-002

KOMATSU JV-100 VİP (TOPRAK) SİLİNDİRİ

1987

500.000,00 TL

15.000 TL

16

87-001

KOMATSU JV-100 VİP (TOPRAK) SİLİNDİRİ

1987

500.000,00 TL

15.000 TL

17

88-002

KOMATSU/TİP JV 100 VİP SİLİNDİR

1988

500.000,00 TL

15.000 TL

18

99-001

KOMATSU PALETLİ EXKAVATÖR TİPİ/PC-200-6

1999

500.000,00 TL

15.000 TL

19

86-001

CATERPİLLAR DOZER TİPİ/D7G65V

1986

1.750.000,00 TL

52.500 TL

20

65 EL 402

BMC FATİH KAMYON(Tanker) TİPİ/16225 FDT

1992

450.000,00 TL

13.500 TL

21

65 AS 454

LAND ROVER KAMYONET

1997

300.000,00 TL

9.000 TL

22

65 EN 904

BMC KAMYON (Damperli) TİPİ/170-25

1993

500.000,00 TL

15.000 TL

23

65 EN 905

BMC KAMYON (Damperli) TİPİ/170-25

1993

500.000,00 TL

15.000 TL

24

65 EN 906

BMC KAMYON (Damperli) TİPİ/170-25

1993

500.000,00 TL

15.000 TL

25

00-020

FURUKAWA HİDROLİK KAYA DELİCİ TİPİ/HCR9EDS

2000

4.000.000,00 TL

120.000 TL

26

65 EL 670

BMC KAMYON (Damperli) TİPİ/170-25 SDT

1997

400.000,00 TL

12.000 TL

27

65 EN 907

Fruehauf Yarı-Römork

1992

200.000,00 TL

6.000 TL

28

65 EY 929

BMC Belde Otobüs

1996

350.000,00 TL

10.500 TL

29

65 EN 379

Temsa MD9 Otobüs

2015

400.000,00 TL

12.000 TL

30

65 EY 926

BMC Belde Otobüs

1996

150.000,00 TL

4.500 TL

31

65 EY 925

BMC Belde Otobüs

1996

150.000,00 TL

4.500 TL

32

65 EE 317

Ford Transit Kamyonet

1997

100.000,00 TL

3.000 TL

33

65 EN 902

BMC Fatih Kamyon

1993

200.000,00 TL

6.000 TL

34

65 LB 610

Ford İtfaiye Aracı

1992

250.000,00 TL

7.500 TL

35

65 ES 622

BMC Fatih Kamyon

1994

200.000,00 TL

6.000 TL

36

65 ET 139

BMC Fatih Kamyon

1994

200.000,00 TL

6.000 TL

37

86-006

MITSUBISHI GREYDER

1986

300.000,00 TL

9.000 TL

38

86-007

MITSUBISHI GREYDER

1986

300.000,00 TL

9.000 TL

39

96-002

HITACHI LODER

1996

500.000,00 TL

15.000 TL

40

96-003

HITACHI LODER

1996

500.000,00 TL

15.000 TL

41

00-002

HİDROMEK BEKO-LODER

2000

500.000,00 TL

15.000 TL

42

00-001

HİDROMEK BEKO-LODER

2000

500.000,00 TL

15.000 TL

43

86-003

Caterpillar Dozer

1986

750.000,00 TL

22.500 TL

44

86-002

Caterpillar Dozer

1986

750.000,00 TL

22.500 TL

45

96-007

BİTELLİ SİLİNDİR

1996

600.000,00 TL

18.000 TL

46

65 NU 810

Mercedes Sprinter Kapalı Kasa Kamyonet

2016

250.000,00 TL

7.500 TL

47

65 AN 194

Iveco Midibüs

2001

400.000,00 TL

12.000 TL

48

65 EU 549

Ford Cargo Süpürge Aracı

1998

400.000,00 TL

12.000 TL

49

65 EV 814

BMC Fatih KAMYON

1997

150.000,00 TL

4.500 TL

50

65 ET 260

Tofaş Doğan

1998

120.000,00 TL

3.600 TL

51

VASKİ - 150014

Case Beko Loder

2015

1.150.000,00 TL

34.500,00 TL

52

VASKİ - 150016

Case Beko Loder

2015

1.450.000,00 TL

43.500,00 TL

53

VASKİ - 150017

Case Beko Loder

2015

1.350.000,00 TL

40.500,00 TL

54

VASKİ - 150018

Case Beko Loder

2015

1.150.000,00 TL

34.500,00 TL

55

VASKİ - 150020

Case Beko Loder

2015

1.220.000,00 TL

34.500,00 TL

56

VASKİ - 150021

Case Beko Loder

2015

1.270.000,00 TL

38.100,00 TL

57

VASKİ - 1 50022

Case Beko Loder

2015

1.290.000,00 TL

38.700,00 TL

58

VASKİ - 150023

Case Beko Loder

2015

1.380.000,00 TL

41.400,00 TL

59

VASKİ - 150024

Case Beko Loder

2015

1.260.000,00 TL

37.800,00 TL

60

VASKİ - 1 50025

Case Beko Loder

2015

1.490.000,00 TL

44.700,00 TL

61

VASKİ - 150026

Case Beko Loder

2015

1.480.000,00 TL

44.400,00 TL

62

65 EN 903

Bmc Damperli Kamyon

1993

20.000,00 TL

6.000,00 TL

63

65 EN 901

Bmc Fatih Damperli Kamyon

1993

210.000,00 TL

6.300,00 TL

MADDE 4: İhale Şartnamesi Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığından dekont karşılığında temin edilebilir.

MADDE 5: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

MADDE 6: İhale kararının tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde; ödeme yapılarak teslim işlemlerine başlanılacaktır.

MADDE 7: Her türlü Vergi ve Resmi Harçlar Alıcıya aittir.

MADDE 8: İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

Gerçek Kişiler İçin;

Tüzel Kişiler İçin:
  • İmza Beyannamesi
  • Vekâleten ihaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Beyannamesi
  • Nüfus Kayıt Örneği
  • İkametgâh Senedi
  • Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz
  • Şartname Alındığına Dair Makbuz
  • Belediyeden Alınacak Borcu Yoktur Belgesi
  • Aracın Yerinde Görüldüğüne Dair Belge
  • İmza Sirküleri
  • Vekâleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri
  • Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
  • Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz
  • Şartname Alındığına Dair Makbuz
  • Ticaret Sicil Gazetesi
  • Belediyeden Alınacak Borcu Yoktur Belgesi
  • Aracın Yerinde Görüldüğüne Dair Belge

Şartname Bedeli 5.000,00 TL. dir. Bu bedel Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı T.C Halk Bankası Van Şubesi'ndeki IBAN: TR 09 0001 2009 3390 0007 0000 01 hesabına yatırılacaktır. Yatırıldığına dair dekont teklif dosyasında bulundurulacaktır.

Yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 11 / 03 / 2026 Çarşamba günü saat 10:00' a kadar İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat 1 No'lu Encümen Toplantı Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.

Bu ilan metni 3 sayfa ve 8 maddeden oluşmaktadır.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02412340

