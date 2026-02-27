Giriş Tarihi: 28.02.2026 00:00
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
İLAN METNİ
MADDE 1: Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı olan aşağıda bilgileri belirtilen 63 adet aracın Van Büyükşehir Belediyesinin 10.12.2025 tarih ve 542 sayılı Meclis Kararı gereğince satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif usulü ile ihale yapılacaktır.
MADDE 2: Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 11 / 03 / 2026 Çarşamba günü saat 10:00 da İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat 1 No'lu Encümen Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif usulü ile ihale yapılacaktır.
MADDE 3: İşin muhammen bedeli tabloda ayrı ayrı belirtilmiş olup, teminat bedeli muhammen bedelin %3 ü olarak yatırılacaktır.
|
EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ VE SATIŞI YAPILACAK OLAN ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNİN SATIŞINA AİT MUHAMMEN BEDEL CETVELİ
|
S.NO
|
PLAKA VEYA BELEDİYE NO
|
ARACIN MARKASI
|
ARACIN MODELİ
|
MUHAMMEN BEDEL
|
Geçici Teminat Miktarı
|
1
|
86-010
|
KOMATSU GREYDER GD655
|
1986
|
1.200.000,00 TL
|
36.000 TL
|
2
|
86-014
|
KOMATSU GREYDER GD655
|
1986
|
1.200.000,00 TL
|
36.000 TL
|
3
|
86-011
|
KOMATSU GREYDER TİP/GD655A5
|
1986
|
1.200.000,00 TL
|
36.000 TL
|
4
|
86-012
|
KOMATSU GREYDER TİP/GD655A5
|
1986
|
1.200.000,00 TL
|
36.000 TL
|
5
|
86-015
|
KOMATSU GREYDER TİP/GD655A5
|
1986
|
1.200.000,00 TL
|
36.000 TL
|
6
|
98-001
|
MG530-MİTSUBİSHİ GREYDER
|
1998
|
1.500.000,00 TL
|
45.000 TL
|
7
|
96-010
|
CHAMPION GREYDER 720A
|
1996
|
1.350.000,00 TL
|
40.500 TL
|
8
|
00-011
|
KOMATSU LASTİKLİ YÜKLEYİCİ WA-320-3
|
2000
|
1.000.000,00 TL
|
30.000 TL
|
9
|
00-013
|
KOMATSU LASTİKLİTE YÜKLEYİCİ WA-320-3
|
2000
|
1.000.000,00 TL
|
30.000 TL
|
10
|
00-012
|
KOMATSU TEKERLEKLİ YUKLEYİCİ /TİP
|
2000
|
1.000.000,00 TL
|
30.000 TL
|
11
|
96-001
|
FİAT HİTACHİ LASTİKLİ YÜKLEYİCİ FR-160
|
1996
|
300.000,00 TL
|
9.000 TL
|
12
|
04-004
|
NEW HOLLAND KANAL KAZICI TİPİ/LB-1144B
|
2004
|
900.000,00 TL
|
27.000 TL
|
13
|
96-005
|
HİDROMEK KANAL KAZICI TİPİ/HMK101B
|
1996
|
500.000,00 TL
|
15.000 TL
|
14
|
96-008
|
BİTELLİ SİLİNDİR TİPİ/C-100-
|
1996
|
850.000,00 TL
|
25.500 TL
|
15
|
87-002
|
KOMATSU JV-100 VİP (TOPRAK) SİLİNDİRİ
|
1987
|
500.000,00 TL
|
15.000 TL
|
16
|
87-001
|
KOMATSU JV-100 VİP (TOPRAK) SİLİNDİRİ
|
1987
|
500.000,00 TL
|
15.000 TL
|
17
|
88-002
|
KOMATSU/TİP JV 100 VİP SİLİNDİR
|
1988
|
500.000,00 TL
|
15.000 TL
|
18
|
99-001
|
KOMATSU PALETLİ EXKAVATÖR TİPİ/PC-200-6
|
1999
|
500.000,00 TL
|
15.000 TL
|
19
|
86-001
|
CATERPİLLAR DOZER TİPİ/D7G65V
|
1986
|
1.750.000,00 TL
|
52.500 TL
|
20
|
65 EL 402
|
BMC FATİH KAMYON(Tanker) TİPİ/16225 FDT
|
1992
|
450.000,00 TL
|
13.500 TL
|
21
|
65 AS 454
|
LAND ROVER KAMYONET
|
1997
|
300.000,00 TL
|
9.000 TL
|
22
|
65 EN 904
|
BMC KAMYON (Damperli) TİPİ/170-25
|
1993
|
500.000,00 TL
|
15.000 TL
|
23
|
65 EN 905
|
BMC KAMYON (Damperli) TİPİ/170-25
|
1993
|
500.000,00 TL
|
15.000 TL
|
24
|
65 EN 906
|
BMC KAMYON (Damperli) TİPİ/170-25
|
1993
|
500.000,00 TL
|
15.000 TL
|
25
|
00-020
|
FURUKAWA HİDROLİK KAYA DELİCİ TİPİ/HCR9EDS
|
2000
|
4.000.000,00 TL
|
120.000 TL
|
26
|
65 EL 670
|
BMC KAMYON (Damperli) TİPİ/170-25 SDT
|
1997
|
400.000,00 TL
|
12.000 TL
|
27
|
65 EN 907
|
Fruehauf Yarı-Römork
|
1992
|
200.000,00 TL
|
6.000 TL
|
28
|
65 EY 929
|
BMC Belde Otobüs
|
1996
|
350.000,00 TL
|
10.500 TL
|
29
|
65 EN 379
|
Temsa MD9 Otobüs
|
2015
|
400.000,00 TL
|
12.000 TL
|
30
|
65 EY 926
|
BMC Belde Otobüs
|
1996
|
150.000,00 TL
|
4.500 TL
|
31
|
65 EY 925
|
BMC Belde Otobüs
|
1996
|
150.000,00 TL
|
4.500 TL
|
32
|
65 EE 317
|
Ford Transit Kamyonet
|
1997
|
100.000,00 TL
|
3.000 TL
|
33
|
65 EN 902
|
BMC Fatih Kamyon
|
1993
|
200.000,00 TL
|
6.000 TL
|
34
|
65 LB 610
|
Ford İtfaiye Aracı
|
1992
|
250.000,00 TL
|
7.500 TL
|
35
|
65 ES 622
|
BMC Fatih Kamyon
|
1994
|
200.000,00 TL
|
6.000 TL
|
36
|
65 ET 139
|
BMC Fatih Kamyon
|
1994
|
200.000,00 TL
|
6.000 TL
|
37
|
86-006
|
MITSUBISHI GREYDER
|
1986
|
300.000,00 TL
|
9.000 TL
|
38
|
86-007
|
MITSUBISHI GREYDER
|
1986
|
300.000,00 TL
|
9.000 TL
|
39
|
96-002
|
HITACHI LODER
|
1996
|
500.000,00 TL
|
15.000 TL
|
40
|
96-003
|
HITACHI LODER
|
1996
|
500.000,00 TL
|
15.000 TL
|
41
|
00-002
|
HİDROMEK BEKO-LODER
|
2000
|
500.000,00 TL
|
15.000 TL
|
42
|
00-001
|
HİDROMEK BEKO-LODER
|
2000
|
500.000,00 TL
|
15.000 TL
|
43
|
86-003
|
Caterpillar Dozer
|
1986
|
750.000,00 TL
|
22.500 TL
|
44
|
86-002
|
Caterpillar Dozer
|
1986
|
750.000,00 TL
|
22.500 TL
|
45
|
96-007
|
BİTELLİ SİLİNDİR
|
1996
|
600.000,00 TL
|
18.000 TL
|
46
|
65 NU 810
|
Mercedes Sprinter Kapalı Kasa Kamyonet
|
2016
|
250.000,00 TL
|
7.500 TL
|
47
|
65 AN 194
|
Iveco Midibüs
|
2001
|
400.000,00 TL
|
12.000 TL
|
48
|
65 EU 549
|
Ford Cargo Süpürge Aracı
|
1998
|
400.000,00 TL
|
12.000 TL
|
49
|
65 EV 814
|
BMC Fatih KAMYON
|
1997
|
150.000,00 TL
|
4.500 TL
|
50
|
65 ET 260
|
Tofaş Doğan
|
1998
|
120.000,00 TL
|
3.600 TL
|
51
|
VASKİ - 150014
|
Case Beko Loder
|
2015
|
1.150.000,00 TL
|
34.500,00 TL
|
52
|
VASKİ - 150016
|
Case Beko Loder
|
2015
|
1.450.000,00 TL
|
43.500,00 TL
|
53
|
VASKİ - 150017
|
Case Beko Loder
|
2015
|
1.350.000,00 TL
|
40.500,00 TL
|
54
|
VASKİ - 150018
|
Case Beko Loder
|
2015
|
1.150.000,00 TL
|
34.500,00 TL
|
55
|
VASKİ - 150020
|
Case Beko Loder
|
2015
|
1.220.000,00 TL
|
34.500,00 TL
|
56
|
VASKİ - 150021
|
Case Beko Loder
|
2015
|
1.270.000,00 TL
|
38.100,00 TL
|
57
|
VASKİ - 1 50022
|
Case Beko Loder
|
2015
|
1.290.000,00 TL
|
38.700,00 TL
|
58
|
VASKİ - 150023
|
Case Beko Loder
|
2015
|
1.380.000,00 TL
|
41.400,00 TL
|
59
|
VASKİ - 150024
|
Case Beko Loder
|
2015
|
1.260.000,00 TL
|
37.800,00 TL
|
60
|
VASKİ - 1 50025
|
Case Beko Loder
|
2015
|
1.490.000,00 TL
|
44.700,00 TL
|
61
|
VASKİ - 150026
|
Case Beko Loder
|
2015
|
1.480.000,00 TL
|
44.400,00 TL
|
62
|
65 EN 903
|
Bmc Damperli Kamyon
|
1993
|
20.000,00 TL
|
6.000,00 TL
|
63
|
65 EN 901
|
Bmc Fatih Damperli Kamyon
|
1993
|
210.000,00 TL
|
6.300,00 TL
MADDE 4: İhale Şartnamesi Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığından dekont karşılığında temin edilebilir.
MADDE 5: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
MADDE 6: İhale kararının tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde; ödeme yapılarak teslim işlemlerine başlanılacaktır.
MADDE 7: Her türlü Vergi ve Resmi Harçlar Alıcıya aittir.
MADDE 8: İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
|
Gerçek Kişiler İçin;
|
Tüzel Kişiler İçin:
|
|
Şartname Bedeli 5.000,00 TL. dir. Bu bedel Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı T.C Halk Bankası Van Şubesi'ndeki IBAN: TR 09 0001 2009 3390 0007 0000 01 hesabına yatırılacaktır. Yatırıldığına dair dekont teklif dosyasında bulundurulacaktır.
Yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 11 / 03 / 2026 Çarşamba günü saat 10:00' a kadar İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat 1 No'lu Encümen Toplantı Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.
Bu ilan metni 3 sayfa ve 8 maddeden oluşmaktadır.
