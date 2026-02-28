BURSA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/571

Davacı ANŞEGÜL SANI ile Davalı ALİ SANI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasına ait dava dilekçesi ve eklerini bildirir tebligat tüm aramalara rağmen Iftekhar ve Feza Bebe oğlu, 20/11/1997 Mandi Bahuddin doğumlu,99*****746 Yabancı kimlik numaralı davalı Ali Sanı'nın tespit edilen adreslerine tebliğ edilememiştir.

Söz konusu dosyada ön inceleme duruşmasının 21/04/2026 günü saat 10:30'da yapılacağı, davalı Ali Sanı'nın "belirli gün ve saatte duruşma gelmediği, gelip de davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmadığı,gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmesi halinde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterilen,henüz sunulmayan belgelerin sunulması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamanın yapılması aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağı hususu ihtar ve tebliğ olunur" ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen duyurulur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02412259