İSTANBUL 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/203

KARAR NO : 2026/43

DAVALI : MUHAMMAD MOATAZ MİRKHAN'

Davacı MERVE MİRKHAN tarafından aleyhinize açılan Tanıma davasında adresinizin meçhul olması sebebiyle kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-İstanbul ili, Fatih ilçesi, Konsolosluklar cilt 103, hane 1835 de nüfusa kayıtlı Samir ve Suzan'dan olma 03/01/1983 doğumlu (T.C. Kimlik No:74620080322) MERVE MİRKHAN (SHORBAJİ) ie aynı hanede nüfusa kayıtlı Suriye Uyruklu MUHAMMAD MOATAZ MİRKHAN'ın Suriye Şam 7. Şeriat Bölge Mahkemesinin 3 Esas, 896 Karar sayılı ve 28/08/2016 tarihinde kesinleşen boşanma ilamının Türkiye'de TANINMASI VE TENFİZİNE,

2- Alınması gereken 732,00 TL harçtan peşin alınan 615,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 116,60 TL harcın davacıdan TAHSİLİNE

4-Davacı tarafça sarf olunan yargılama giderinin 10.134,80 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya VERİLMESİNE.

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonrasında tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere davacının yüzüne karşı, davalının yokluğunda verilen kararın davalı Muhammad Moataz MİRKHAN'a teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.19/02/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02412014