T.C. IĞDIR İCRA DAİRESİ

2025/631 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 13:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 13:42

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Iğdır Merkez Baharlı mah 37 ada 30 parsel 4.kat 21 nolu mesken satışa sunulmuştur.Mesken yaklaşık olarak bürüt 242m2 net 201 m2 dir.Bina yaklaşık 9-10 yıllıktır.imarlıdır.Valilik binasına 310m2 uzaklıkta olup, merkezi konumdadır.Bina asansörlüdür.ısıtma doğalgazlıdır.Satışa konu mesken dublex olup, normal katta 3 oda 2 salon, antre,mutfak,banyo,wc ve 1 balkon olduğu,üst katta ise 2 oda , 1 salon,antre,mutfak,banyove wc olduğu tesbit edilmiştir.Mesken imarlı olup , geniş evsafı dosyada bilirkişi raporunda açıklanmıştır.Topçular Mah.Azer Sok Burhan Iğdır Apt No:18 Iğdır Merkez / IĞDIR201 m25.808.000,00 TL%20tapu kaydı gibidir

26/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02412140