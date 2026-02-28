T.C. IĞDIR İCRA DAİRESİ
2025/631 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2025/631 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Iğdır Merkez Baharlı mah 37 ada 30 parsel 4.kat 21 nolu mesken satışa sunulmuştur.Mesken yaklaşık olarak bürüt 242m2 net 201 m2 dir.Bina yaklaşık 9-10 yıllıktır.imarlıdır.Valilik binasına 310m2 uzaklıkta olup, merkezi konumdadır.Bina asansörlüdür.ısıtma doğalgazlıdır.Satışa konu mesken dublex olup, normal katta 3 oda 2 salon, antre,mutfak,banyo,wc ve 1 balkon olduğu,üst katta ise 2 oda , 1 salon,antre,mutfak,banyove wc olduğu tesbit edilmiştir.Mesken imarlı olup , geniş evsafı dosyada bilirkişi raporunda açıklanmıştır.
Adresi :
Topçular Mah.Azer Sok Burhan Iğdır Apt No:18 Iğdır Merkez / IĞDIR
Yüzölçümü :
201 m2
Kıymeti :
5.808.000,00 TL
KDV Oranı :
%20
Kaydındaki Şerhler:
tapu kaydı gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 13:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:42
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 13:42
26/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
