T.C. İNEGÖL(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/7 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/7 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa ili İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi 0 ada 1068 parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfında ve yüzölçümü 9.200 metrekaredir.
İmar Durumu :1/25000 ölçekli Bursa İnegöl nazım imar planında tarım alanı olarak tanımlıdır.
Kıymeti : 6.670.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 13:42
Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 13:42
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 13:42
Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 13:42
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02412269