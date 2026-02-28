T.C. İNEGÖL(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 13:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 13:42

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Bursa ili İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi 0 ada 1068 parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfında ve yüzölçümü 9.200 metrekaredir.İmar Durumu :1/25000 ölçekli Bursa İnegöl nazım imar planında tarım alanı olarak tanımlıdır.Kıymeti : 6.670.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02412269