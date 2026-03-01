İLAN

EDREMİT1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/758 Esas

KARAR NO : 2022/225

Davacı FERİDUN CAHİT KIZGINKAYA aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

DAVANIN KABULÜ İLE;

1- İstanbul ili, Sarıyer ilçesi EmirganMahallesi/Köyü, Cilt no:3 , Hane no:1081, BSN: 4' de nüfusa kayıtlı, 29968907268 T.C kimlik numaralıBAKİve SABRİYE oğlu İSTANBUL12/01/1962 doğumlu davacı FERİDUN CAHİT KIZGINKAYA ile baba adı: Fıodor, ana adı: Evdachıa, 27/05/1975 Rusya Rostov Promişleniı doğumlu Moldova uyruklu NADEJDA RAETKAİA KIZGINKAYA'nın T.M.K.'nun 166/1.maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Harçlar yasası uyarınca alınması gereken 80,70 TL harçtan peşin alınan 21,15 TL harcın mahsubu ile bakiye 59,55TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan 21,15 TL başvurma harcı, 21,15 TL peşin harç ile gider avansından kullanılan1.025,50 TL olmak üzere toplam 1.067,8TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince 5.100,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Karar kesinleştiğinde, kesinleşen karardan yeteri kadar suretin Edremit Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

6-Yatırılan gider avansından arta kalan kısmın karar kesinleştiğinde istek halinde yatıran tarafa iadesine,

Dair davacı ve davacı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren iki (2) hafta içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.24/02/2022

Rusya Rostov Promişleniı doğumlu Moldova uyruklu NADEJDA RAETKAİA KIZGINKAYA'ya Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/02/2026

