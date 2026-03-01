İSLAHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra

No Mahalle Pafta Ada Parsel Yüzölçüm

m2 İmar

Durumu Rayiç

Bedeli

m2 Toplam

Muhammen

Bedeli Geçici

Teminat 1 Değirmencik O37A03A3A 1026 3 2.608,56 m2 Ticari Alan 11.200,00 TL 29.215.872,00 TL 876.476,16 TL 2 Değirmencik O37A03A3A 1026 4 3.000.00 m2 Akaryakıt ve LPG İstasyonu 12.033,33 TL 36.100.000,00 TL 1.083.000,00 TL

1- İHALENİN KONUSU :Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun İslahiye İlçesi Değirmencik Mahallesinde kayıtlı, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir.



2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu satış, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.

3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 5.000,00.- TL karşılığında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edebilirler.

4- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Yukarıda belirtilen satışı yapılacak taşınmaza ait % 3 Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi İş Bankası İslahiye Şubesi IBAN NO:TR 22 0006 4000 0016 3300 6547 43 nolu T.C. İslahiye Belediyesi hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

Geçici teminat, ihale esnasında yapılacak artırma neticesinde teklif edilen bedelin %3'ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu taşınmazların satış ihalesi 16 / MART / 2026 Pazartesi günü saat 14.00'de İslahiye Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne en geç 16 / MART / 2026 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Kanuni ikametgâhı olması,

b) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, varsa telefonunu bildirmesi,

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e) Noterden tasdikli imza sirküleri,

f) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

g) Satış şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı,

h) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

ı) İslahiye Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınan belge)

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,

c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi,

d) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya belge veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine Kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname

f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

g) İslahiye Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (İhale ilan tarihinden sonra alınan belge)



İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

