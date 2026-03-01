Örnek No:55*
T.C.
ADANAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2025/653 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2025/653 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, Mehmetakifersoy Mahallesi, 11172 Ada, 2 Parsel, 1. kat 12 Nolu İş Yeri Nitelikli BağımsızBölüm sayılı taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır.
Bina girişi zemin kat projesinde güneybatı cepheden sağlanmaktadır.Ana taşınmaz da 2 adet asansör bulunmaktadır.Değerleme konusu12 bağımsız bölüm binanın 1. normal katında, asansör çıkışına göre sağda, soldan sağa 4. sırada yer almaktadır. Taşınmaz tek iş yeri hacmi ve wc hacminden oluşmakta olup 126 m2 alanlıdır. Taşınmaz projesine uygun olarak inşa edilmiştir. Taşınmazın kuru hacim zeminleri laminant parke kaplama, duvarlar ince sıva üzeri saten boyalıdır. Islak hacim zeminleri ve duvarlar tavana kadar seramik kaplamadır. Taşınmazda mutfak tezgahı mermer, dolaplar ise lakedir.SarıçamBelediyesi Ruhsat Bölümünde yapılan incelemede taşınmaza bulunduğu binaya ait taşınmaza ait Taşınmaza ait 28.09.2017 tarih, 550 sayılı yapı ruhsatı bulunmaktadır.
Adresi :
Mehmetakif Ersoy Mah. Belediye Caddesi Sarıçam Ticaret Merkezi Kat:1 Daire No:12 Sarıçam/ ADANA
Ana taşınmaz yüzölçümü :
2.085,00 m2 Arsa Payı :
31/2085
İmar Durumu:
Ticaret + KonutAlanı( Yençok:31.75m, maxTAKS:0.30, E:1.60
Kıymeti :
5.000.000,00 TL KDV Oranı :
%20Kaydındaki Şerhler:
Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:43
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 10:43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:43
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
