T.C.

ADANAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/653 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:43

Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 10:43

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:43

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Bina girişi zemin kat projesinde güneybatı cepheden sağlanmaktadır.Ana taşınmaz da 2 adet asansör bulunmaktadır.Değerleme konusu12 bağımsız bölüm binanın 1. normal katında, asansör çıkışına göre sağda, soldan sağa 4. sırada yer almaktadır. Taşınmaz tek iş yeri hacmi ve wc hacminden oluşmakta olup 126 m2 alanlıdır. Taşınmaz projesine uygun olarak inşa edilmiştir. Taşınmazın kuru hacim zeminleri laminant parke kaplama, duvarlar ince sıva üzeri saten boyalıdır. Islak hacim zeminleri ve duvarlar tavana kadar seramik kaplamadır. Taşınmazda mutfak tezgahı mermer, dolaplar ise lakedir.SarıçamBelediyesi Ruhsat Bölümünde yapılan incelemede taşınmaza bulunduğu binaya ait taşınmaza ait Taşınmaza ait 28.09.2017 tarih, 550 sayılı yapı ruhsatı bulunmaktadır.Mehmetakif Ersoy Mah. Belediye Caddesi Sarıçam Ticaret Merkezi Kat:1 Daire No:12 Sarıçam/ ADANA2.085,00 m231/2085Ticaret + KonutAlanı( Yençok:31.75m, maxTAKS:0.30, E:1.605.000.000,00 TL%20Tapu kaydındaki gibidir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02412409