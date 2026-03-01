İ L A N

T.C. ANAMUR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 1996/117 Esas

KARAR NO : 1999/124

Davalı : KERİM ŞİMŞEK

Mahkememizden verilen Uyuşmazlık, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkin olup, Somut olayda; dosya içerisinde bulunan tapu kayıtlarının incelenmesinde, davaya konu satış vaadi sözleşmesinde vaat borçlusu olan Hasan mirasçılarının sözleşmeye konu 72 ada 1 parsel sayılı taşınmazda yapılan imar uygulaması sonucu oluşan dava konusu 603 ada 2 parsel sayılı taşınmazdaki hisselerinidava dışı üçüncü kişilere devrettikleri anlaşılmakta ve aşağıda şekildehüküm kurulmuştur.

Bu durumda Mahkemece, dava konusu taşınmaza ilişkin günceltapu kayıtları getirtilerek, kendiliğinden gözetilmesizorunlu bulunan 6100 sayılı kanunun 125/1 hükmündeyer alan düzenleme uyarınca davacı tarafa seçimlilikhakkının hatırlatılması,bu yöndeki usulü eksikliği giderilmesi ve sonucuna göreişlem yapılarakkarar verilmediği gerektiğindenhükmün bozulması gerekmiştir.

Bozma kararı yerine geçerli olmak üzere ilgiliye ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02412468