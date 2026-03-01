Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. BİGA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. BİGA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.
BİGA
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/14 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Sakarya Mah. Hacımadan Mevkii, 172 ada, 5 parseldeki 5.954,86 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Parsel topoğrafik yönden düz ve düze yakın eğimli olup, kadastral yolu vardır. Toprak Killi-Tınlı bir yapıda, su tutma kapasitesi iyi orta bünyelidir.
Kıymeti : 13.398.435,00 TL
KDV Oranı : %10
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/04/2026 - 14:45=>Bitiş Tarih ve Saati: 13/04/2026 - 14:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/05/2026 - 14:45=>Bitiş Tarih ve Saati: 20/05/2026 - 14:45
23/02/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

