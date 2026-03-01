T.C.

BİGA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Çanakkale İli, Biga İlçesi, Sakarya Mah. Hacımadan Mevkii, 172 ada, 5 parseldeki 5.954,86 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Parsel topoğrafik yönden düz ve düze yakın eğimli olup, kadastral yolu vardır. Toprak Killi-Tınlı bir yapıda, su tutma kapasitesi iyi orta bünyelidir.13.398.435,00 TL%101.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/04/2026 - 14:45=>Bitiş Tarih ve Saati:2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/05/2026 - 14:45=>Bitiş Tarih ve Saati: 20/05/2026 - 14:4523/02/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02412300