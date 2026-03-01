T.C.

BURSASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/342 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 14:46 Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 14:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:46 Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:46

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi 3251 Ada 23 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tek Katlı Kargir Ev ve Dükkan" olan 332,20 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Altınova Mahallesi Karınca Cad. No:80 Osmangazi/BURSA adresindedir. Keşif günü binanın içerisine girilememiş olupMahkemesindekibilirkişi raporu ve keşif günü yapılan gözlemlere göre parsel üzerindeki bina Zemin Kat + 2 Normal Kattan oluşan3 katlı betonarme karkas niteliktedir. Binanın Zemin Katının yarısında 1 dükkan bulunmakta, diğer yarısı ise mesken olarak kullanılmaktadır. Diğer katlarda ise 2'şer daire yer almaktadır. 1. Normal Katın sol tarafında yer alan daire; kaba inşaat halinde olup ince işçilikleri yapılmamış ve doğramaları takılmamıştır. Bina yaklaşık 41-50 yıllık arasındadır. Binadaki dairelerde; 4 oda,mutfak, banyo, hol ve balkon bölümleri bulunmaktadır. Binada doğalgaz mevcut olup zemin kattaki dairenin radyatörler ile , üst katlardaki faal daireler ise doğalgaz sobası ile ısıtılmaktadır. Binanın Zemin Katının inşaat alanı 237,20 m2, 1.Normal Katın inşaat alanı 245,00 m2, 1. Normal katıninşaat alanı 245,00 m2 olmak üzere binanın toplam alanı 727,20 m2 dir. Taşınmaza özel araçlar ve taşınmaza yakın konumda olan toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir. Adresi: Bursa İli Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi 3251 Ada 23 Parsel Yüzölçümü :332,20 m2 İmar Durumu:1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Küçükbalıklı Uygulama İmar Planı kapsamında E:1.60 Hmax:12.50m blok nizam 4 kat konut alanında kısmen de yolda kalmaktadır. Kıymeti : 13.274.572,00 TL KDV : %20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02412263