T.C.

ESKİŞEHİR

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : .31050525-2022/1822-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizin 2022/1822 Esas sayılı dosyasında sanık Tahir ve Zülbiye oğlu, 14/03/1972 Emirdağ doğumlu Okan KOYUNCU'ya mahkememizce verilen 25/12/2025 tarihli ek karar ve 16/11/2023 tarihli ön ödeme ihtaratının tebliğ edilemediği görülmekle, sanık hakkında açılan kamu davasında tebliğden itibaren 10gün içinde cezasının mahkemeye başvurmak suretiyle bu suça temas eden kanun maddesinde yazılı cezaya tekabül eden 3150 TL'nin maliye veznesine ödemede bulunulması halinde hakkında açılan kamu davasının 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 75. Maddesi gereği düşürüleceği hususu İLANEN tebliğ olunur.

