İLAN

T.C. İNEGÖL 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/107 Esas

DAVALI : VIELOTA DIMOVA GÜLERYÜZ

Davacı İsmet Güleryüz tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekilinin 23/02/2023 tarihli dava dilekçesi özetle; tarafların 09/11/2012 tarihinde evlendiği, davalının 5 yıl önce davacıyı terk ettiği, evliliğin fiilen son bulduğu, sunulan bu sebeplerle tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı VIELOTA DIMOVA GÜLERYÜZ'ün tüm araştırmalara rağmen ikametgahı, meskeni tespit edilemediği, dava dilekçesinin ve tensip zaptının Tebligat Kanunun 28. ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dilekçenin tebliğ edilmiş sayılacağı,HMK 122, 127 ve 128. maddeleri gereğince, dava dilekçesinin, tebliğden itibaren iki hafta içerisinde cevap vermeniz, süresi içerisinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ihtar olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02412350