Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ

Giriş Tarihi: 02.03.2026 00:00

T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*

T.C.
OSMANİYE
İCRA DAİRESİ

2026/93 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/93 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
5.450.000,00 1 Taşıt 01adg006 Plakalı , 2023 Model , JAGUAR Marka , F-PACE AWD R-DYNAMIC SE 2.0 D204 Tipli , 230706Y03242 ...
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 13:55
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 13:55
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 13:55
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 13:55

26/02/2026 (İİK m.114/4)

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02412548

