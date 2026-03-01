T.C.

OSMANİYE

İCRA DAİRESİ

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 5.450.000,00 1 Taşıt 01adg006 Plakalı , 2023 Model , JAGUAR Marka , F-PACE AWD R-DYNAMIC SE 2.0 D204 Tipli , 230706Y03242 ...

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 13:55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 13:55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 13:55

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Artırma Bilgileri

26/02/2026 (İİK m.114/4)

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02412548