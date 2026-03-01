Giriş Tarihi: 02.03.2026 00:00
T.C.
OSMANİYE
İCRA DAİRESİ
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|5.450.000,00
|1
|Taşıt
|01adg006 Plakalı , 2023 Model , JAGUAR Marka , F-PACE AWD R-DYNAMIC SE 2.0 D204 Tipli , 230706Y03242 ...
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 13:55
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 13:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 13:55
Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 13:55
26/02/2026 (İİK m.114/4)
