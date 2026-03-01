İLAN

T.C.BURSA3. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/608 Esas

DAVACI : MURAT NURULLAH TORTUMUŞ

DURUŞMA GÜNÜ VE TENSİP ZAPTI İLANI

Davacı, Murat Nurullah Tortumuş ileDavalı, Uğur Demir arasında mahkememizde görülmekte olan İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz) davası nedeniyle;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup "gösterilen adresin boş olduğu, muhatabın ismen tamınmadığı" gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tensip Zaptı:

1-Davacının delil ve gerekçesi olmayan adli yardım talebinin reddine,

2-Davacı tarafından adli yardım talepli olarak dava açtığı, davayı açarken herhangi bir harç ve gider avansı ve harç yatırılmadığı bu nedenle, davacı tarafa başvurma harcı olarak 281,80 TL, peşin harç olarak 615,40 TL'yi ve gelecek celseye kadar, gider avansı olarak (taraf sayısının 5 katı tebligat gider, dosya masrafı vs.) için 2.000,00 TL'yimahkeme veznesine yatırmak üzere iki hafta kesin süre verilmesine, gerekli gider avansının süresinde yatırılmaması halinde HMK 115/2 maddesi gereğince davasının dava şartı yokluğundan, davanın red edilebileceği, harcın yatırılmaması halinde dosyanın işlemsiz bırakıldığının kabulü ile işlemden kaldırılabileceğinin ihtarına, ihtaratın iş bu ilan ile yapılmış sayılmasına,

3-Davacının tedbir talebinin tedbir harcı yatırılmadığından bu aşamada reddine, tedbir harcı yatırıldığında değerlendirilmesine,

Duruşma Günü: 06/05/2026 günü saat: 10:24'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği,

Bursa 3. İcra Hukuk Mahkemesinin 09/09/2025 tarih 2025/608 Esas sayılı tensip zaptının ve duruşma gün ve saatinin Tebliği yerine geçmek üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02412272