Giriş Tarihi: 03.03.2026 00:00
|
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
|
GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ
|1 - İdarenin
|a)Adresi :
|Zincirli mahallesi
|b)Telefonu Faksı :
|03822135492 / 03822136884
|c)Elektronik posta adresi (varsa) :
|belediye@aksaray.bel.tr
|2 - İhale Konusu Hizmetin
|a)Niteliği, türü, miktarı :
|Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulu ile satışı yapılacaktır.
|3 - İhalenin :
|a) Yapılacağı yer :
|Belediye Meclis Salonu
|b) Tarihi ve saati :
|25-03-2026 Saat 14:00
|4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :
|Sıra
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|M2
|Nitelik
|Bağımsız Bölüm
|Kat
|Hisse
|Muhammen Bedel
|Geçici Teminat
|1
|Zafer
|6800
|5
|1170,00
|Arsa
|6
|Tam
|5.850.000,00
|175.500,00
|2
|Zafer
|8110
|30
|388,42
|Arsa
|2
|Tam
|2.134.000,00
|64.020,00
|3
|Zafer
|8110
|31
|1163,58
|Arsa
|2
|Tam
|6.396.000,00
|191.880,00
|4
|Zafer
|8250
|2
|906,00
|Arsa
|2
|Tam
|4.983.000,00
|149.490,00
|5
|Zafer
|8250
|3
|884,00
|Arsa
|2
|Tam
|4.862.000,00
|145.860,00
|6
|Zafer
|8250
|4
|939,00
|Arsa
|2
|Tam
|5.164.000,00
|154.920,00
|7
|Zafer
|8250
|5
|900,00
|Arsa
|2
|Tam
|4.950.000,00
|148.500,00
|8
|Zafer
|8250
|6
|827,00
|Arsa
|2
|Tam
|4.548.000,00
|136.440,00
|9
|Zafer
|8250
|7
|827,00
|Arsa
|2
|Tam
|4.548.000,00
|136.440,00
|10
|Zafer
|8250
|8
|826,00
|Arsa
|2
|Tam
|4.543.000,00
|136.290,00
|11
|Zafer
|8250
|9
|900,00
|Arsa
|2
|Tam
|4.950.000,00
|148.500,00
|12
|Bahçesaray
|7718
|6
|235,40
|Dubleks Dükkan
|1
|Zemin + 1. Kat
|Tam
|8.100.000,00
|243.000,00
|13
|Bahçesaray
|7718
|6
|33,90
|Dükkan
|2
|Zemin
|Tam
|1.400.000,00
|42.000,00
|14
|Bahçesaray
|7718
|6
|58,80
|Dükkan
|3
|Zemin
|Tam
|2.400.000,00
|72.000,00
|15
|Bahçesaray
|7765
|7
|235,40
|Dubleks Dükkan
|1
|Zemin + 1. Kat
|Tam
|8.600.000,00
|258.000,00
|16
|Bahçesaray
|7814
|5
|294,65
|Dubleks Dükkan
|1
|Zemin + 1. Kat
|Tam
|9.400.000,00
|282.000,00
|17
|Bahçesaray
|7839
|1
|235,40
|Dubleks Dükkan
|1
|Zemin + 1. Kat
|Tam
|8.600.000,00
|258.000,00
|18
|Bahçesaray
|7804
|8
|74,80
|Dükkan
|1
|Zemin
|Tam
|2.700.000,00
|81.000,00
|19
|Bahçesaray
|7744
|2
|178,60
|Dubleks Dükkan
|8
|Zemin
|Tam
|7.000.000,00
|210.000,00
|20
|Bahçesaray
|7744
|2
|181,55
|Dubleks Dükkan
|9
|Zemin
|Tam
|7.000.000,00
|210.000,00
|21
|Sağlık
|877
|15
|608,00
|Arsa
|2
|Tam
|2.500.000,00
|75.000,00
|22
|Sağlık
|1249
|6
|446,73
|Arsa
|3
|Tam
|1.800.000,00
|54.000,00
|23
|A.Bahçeli
|292
|4
|677,13
|Arsa
|4
|Tam
|4.062.000,00
|121.860,00
|24
|A.Bahçeli
|292
|5
|668,37
|Arsa
|4
|Tam
|4.008.000,00
|120.240,00
|25
|A.Bahçeli
|292
|6
|645,91
|Arsa
|4
|Tam
|3.870.000,00
|116.100,00
|26
|A.Bahçeli
|292
|7
|651,43
|Arsa
|4
|Tam
|3.906.000,00
|117.180,00
|27
|A.Bahçeli
|292
|8
|600,61
|Arsa
|4
|Tam
|3.600.000,00
|108.000,00
|28
|A.Bahçeli
|292
|9
|597,84
|Arsa
|3
|Tam
|2.686.000,00
|80.580,00
|29
|A.Bahçeli
|292
|10
|599,87
|Arsa
|3
|Tam
|2.695.000,00
|80.850,00
|30
|A.Bahçeli
|292
|11
|646,02
|Arsa
|3
|Tam
|2.907.000,00
|87.210,00
|31
|A.Bahçeli
|292
|12
|646,55
|Arsa
|3
|Tam
|2.907.000,00
|87.210,00
|32
|A.Bahçeli
|292
|13
|624,81
|Arsa
|3
|Tam
|2.808.000,00
|84.240,00
|33
|A.Bahçeli
|293
|2
|590,55
|Arsa
|3
|Tam
|2.655.000,00
|79.650,00
|34
|A.Bahçeli
|300
|4
|655,81
|Arsa
|3
|Tam
|2.947.000,00
|88.410,00
|35
|A.Bahçeli
|300
|5
|669,56
|Arsa
|3
|Tam
|3.010.000,00
|90.300,00
|36
|A.Bahçeli
|300
|6
|638,27
|Arsa
|4
|Tam
|3.828.000,00
|114.840,00
|37
|A.Bahçeli
|300
|7
|638,13
|Arsa
|4
|Tam
|3.828.000,00
|114.840,00
|38
|A.Bahçeli
|300
|8
|637,27
|Arsa
|4
|Tam
|3.822.000,00
|114.660,00
|39
|A.Bahçeli
|300
|9
|602,88
|Arsa
|4
|Tam
|3.612.000,00
|108.360,00
|40
|A.Bahçeli
|300
|10
|620,29
|Arsa
|4
|Tam
|3.720.000,00
|111.600,00
|41
|A.Bahçeli
|301
|12
|611,01
|Arsa
|4
|Tam
|3.666.000,00
|109.980,00
|42
|A.Bahçeli
|303
|11
|634,40
|Arsa
|3
|Tam
|2.853.000,00
|85.590,00
|43
|A.Bahçeli
|303
|12
|631,14
|Arsa
|3
|Tam
|2.839.000,00
|85.170,00
|44
|A.Bahçeli
|303
|13
|636,19
|Arsa
|3
|Tam
|2.862.000,00
|85.860,00
|5- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer ve saatte devam edecektir.
|6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.
|7- Taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %40'u peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 5 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.
|8- İhale konusu taşınmaz satışlarından KDV ALINMAYACAKTIR.
|9- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde görülebilir.
|10- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|11- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
|İlan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02410143