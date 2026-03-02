AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ

1 - İdarenin

a)Adresi : Zincirli mahallesi

b)Telefonu Faksı : 03822135492 / 03822136884

c)Elektronik posta adresi (varsa) : belediye@aksaray.bel.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a)Niteliği, türü, miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulu ile satışı yapılacaktır.

3 - İhalenin :

a) Yapılacağı yer : Belediye Meclis Salonu

b) Tarihi ve saati : 25-03-2026 Saat 14:00

4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :

Sıra Mahalle Ada Parsel M2 Nitelik Bağımsız Bölüm Kat Hisse Muhammen Bedel Geçici Teminat

1 Zafer 6800 5 1170,00 Arsa 6 Tam 5.850.000,00 175.500,00

2 Zafer 8110 30 388,42 Arsa 2 Tam 2.134.000,00 64.020,00

3 Zafer 8110 31 1163,58 Arsa 2 Tam 6.396.000,00 191.880,00

4 Zafer 8250 2 906,00 Arsa 2 Tam 4.983.000,00 149.490,00

5 Zafer 8250 3 884,00 Arsa 2 Tam 4.862.000,00 145.860,00

6 Zafer 8250 4 939,00 Arsa 2 Tam 5.164.000,00 154.920,00

7 Zafer 8250 5 900,00 Arsa 2 Tam 4.950.000,00 148.500,00

8 Zafer 8250 6 827,00 Arsa 2 Tam 4.548.000,00 136.440,00

9 Zafer 8250 7 827,00 Arsa 2 Tam 4.548.000,00 136.440,00

10 Zafer 8250 8 826,00 Arsa 2 Tam 4.543.000,00 136.290,00

11 Zafer 8250 9 900,00 Arsa 2 Tam 4.950.000,00 148.500,00

12 Bahçesaray 7718 6 235,40 Dubleks Dükkan 1 Zemin + 1. Kat Tam 8.100.000,00 243.000,00

13 Bahçesaray 7718 6 33,90 Dükkan 2 Zemin Tam 1.400.000,00 42.000,00

14 Bahçesaray 7718 6 58,80 Dükkan 3 Zemin Tam 2.400.000,00 72.000,00

15 Bahçesaray 7765 7 235,40 Dubleks Dükkan 1 Zemin + 1. Kat Tam 8.600.000,00 258.000,00

16 Bahçesaray 7814 5 294,65 Dubleks Dükkan 1 Zemin + 1. Kat Tam 9.400.000,00 282.000,00

17 Bahçesaray 7839 1 235,40 Dubleks Dükkan 1 Zemin + 1. Kat Tam 8.600.000,00 258.000,00

18 Bahçesaray 7804 8 74,80 Dükkan 1 Zemin Tam 2.700.000,00 81.000,00

19 Bahçesaray 7744 2 178,60 Dubleks Dükkan 8 Zemin Tam 7.000.000,00 210.000,00

20 Bahçesaray 7744 2 181,55 Dubleks Dükkan 9 Zemin Tam 7.000.000,00 210.000,00

21 Sağlık 877 15 608,00 Arsa 2 Tam 2.500.000,00 75.000,00

22 Sağlık 1249 6 446,73 Arsa 3 Tam 1.800.000,00 54.000,00

23 A.Bahçeli 292 4 677,13 Arsa 4 Tam 4.062.000,00 121.860,00

24 A.Bahçeli 292 5 668,37 Arsa 4 Tam 4.008.000,00 120.240,00

25 A.Bahçeli 292 6 645,91 Arsa 4 Tam 3.870.000,00 116.100,00

26 A.Bahçeli 292 7 651,43 Arsa 4 Tam 3.906.000,00 117.180,00

27 A.Bahçeli 292 8 600,61 Arsa 4 Tam 3.600.000,00 108.000,00

28 A.Bahçeli 292 9 597,84 Arsa 3 Tam 2.686.000,00 80.580,00

29 A.Bahçeli 292 10 599,87 Arsa 3 Tam 2.695.000,00 80.850,00

30 A.Bahçeli 292 11 646,02 Arsa 3 Tam 2.907.000,00 87.210,00

31 A.Bahçeli 292 12 646,55 Arsa 3 Tam 2.907.000,00 87.210,00

32 A.Bahçeli 292 13 624,81 Arsa 3 Tam 2.808.000,00 84.240,00

33 A.Bahçeli 293 2 590,55 Arsa 3 Tam 2.655.000,00 79.650,00

34 A.Bahçeli 300 4 655,81 Arsa 3 Tam 2.947.000,00 88.410,00

35 A.Bahçeli 300 5 669,56 Arsa 3 Tam 3.010.000,00 90.300,00

36 A.Bahçeli 300 6 638,27 Arsa 4 Tam 3.828.000,00 114.840,00

37 A.Bahçeli 300 7 638,13 Arsa 4 Tam 3.828.000,00 114.840,00

38 A.Bahçeli 300 8 637,27 Arsa 4 Tam 3.822.000,00 114.660,00

39 A.Bahçeli 300 9 602,88 Arsa 4 Tam 3.612.000,00 108.360,00

40 A.Bahçeli 300 10 620,29 Arsa 4 Tam 3.720.000,00 111.600,00

41 A.Bahçeli 301 12 611,01 Arsa 4 Tam 3.666.000,00 109.980,00

42 A.Bahçeli 303 11 634,40 Arsa 3 Tam 2.853.000,00 85.590,00

43 A.Bahçeli 303 12 631,14 Arsa 3 Tam 2.839.000,00 85.170,00

44 A.Bahçeli 303 13 636,19 Arsa 3 Tam 2.862.000,00 85.860,00

5- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer ve saatte devam edecektir.

6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.

7- Taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %40'u peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 5 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.

8- İhale konusu taşınmaz satışlarından KDV ALINMAYACAKTIR.

9- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde görülebilir.

10- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.