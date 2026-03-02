Haberler Resmi İlan Haberleri AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 03.03.2026 00:00

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ
1 - İdarenin              
a)Adresi :               Zincirli mahallesi
b)Telefonu Faksı : 03822135492 / 03822136884
c)Elektronik posta adresi (varsa) : belediye@aksaray.bel.tr
2 - İhale Konusu Hizmetin
a)Niteliği, türü, miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulu ile satışı yapılacaktır.
3 - İhalenin :
a) Yapılacağı yer : Belediye Meclis Salonu
b) Tarihi ve saati : 25-03-2026 Saat 14:00
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :
Sıra Mahalle Ada Parsel M2 Nitelik Bağımsız Bölüm Kat Hisse Muhammen Bedel Geçici Teminat
1 Zafer 6800 5 1170,00 Arsa 6 Tam 5.850.000,00 175.500,00
2 Zafer 8110 30 388,42 Arsa 2 Tam 2.134.000,00 64.020,00
3 Zafer 8110 31 1163,58 Arsa 2 Tam 6.396.000,00 191.880,00
4 Zafer 8250 2 906,00 Arsa 2 Tam 4.983.000,00 149.490,00
5 Zafer 8250 3 884,00 Arsa 2 Tam 4.862.000,00 145.860,00
6 Zafer 8250 4 939,00 Arsa 2 Tam 5.164.000,00 154.920,00
7 Zafer 8250 5 900,00 Arsa 2 Tam 4.950.000,00 148.500,00
8 Zafer 8250 6 827,00 Arsa 2 Tam 4.548.000,00 136.440,00
9 Zafer 8250 7 827,00 Arsa 2 Tam 4.548.000,00 136.440,00
10 Zafer 8250 8 826,00 Arsa 2 Tam 4.543.000,00 136.290,00
11 Zafer 8250 9 900,00 Arsa 2 Tam 4.950.000,00 148.500,00
12 Bahçesaray 7718 6 235,40 Dubleks Dükkan 1 Zemin + 1. Kat Tam 8.100.000,00 243.000,00
13 Bahçesaray 7718 6 33,90 Dükkan 2 Zemin Tam 1.400.000,00 42.000,00
14 Bahçesaray 7718 6 58,80 Dükkan 3 Zemin Tam 2.400.000,00 72.000,00
15 Bahçesaray 7765 7 235,40 Dubleks Dükkan 1 Zemin + 1. Kat Tam 8.600.000,00 258.000,00
16 Bahçesaray 7814 5 294,65 Dubleks Dükkan 1 Zemin + 1. Kat Tam 9.400.000,00 282.000,00
17 Bahçesaray 7839 1 235,40 Dubleks Dükkan 1 Zemin + 1. Kat Tam 8.600.000,00 258.000,00
18 Bahçesaray 7804 8 74,80 Dükkan 1 Zemin Tam 2.700.000,00 81.000,00
19 Bahçesaray 7744 2 178,60 Dubleks Dükkan 8 Zemin Tam 7.000.000,00 210.000,00
20 Bahçesaray 7744 2 181,55 Dubleks Dükkan 9 Zemin Tam 7.000.000,00 210.000,00
21 Sağlık 877 15 608,00 Arsa 2 Tam 2.500.000,00 75.000,00
22 Sağlık 1249 6 446,73 Arsa 3 Tam 1.800.000,00 54.000,00
23 A.Bahçeli 292 4 677,13 Arsa 4 Tam 4.062.000,00 121.860,00
24 A.Bahçeli 292 5 668,37 Arsa 4 Tam 4.008.000,00 120.240,00
25 A.Bahçeli 292 6 645,91 Arsa 4 Tam 3.870.000,00 116.100,00
26 A.Bahçeli 292 7 651,43 Arsa 4 Tam 3.906.000,00 117.180,00
27 A.Bahçeli 292 8 600,61 Arsa 4 Tam 3.600.000,00 108.000,00
28 A.Bahçeli 292 9 597,84 Arsa 3 Tam 2.686.000,00 80.580,00
29 A.Bahçeli 292 10 599,87 Arsa 3 Tam 2.695.000,00 80.850,00
30 A.Bahçeli 292 11 646,02 Arsa 3 Tam 2.907.000,00 87.210,00
31 A.Bahçeli 292 12 646,55 Arsa 3 Tam 2.907.000,00 87.210,00
32 A.Bahçeli 292 13 624,81 Arsa 3 Tam 2.808.000,00 84.240,00
33 A.Bahçeli 293 2 590,55 Arsa 3 Tam 2.655.000,00 79.650,00
34 A.Bahçeli 300 4 655,81 Arsa 3 Tam 2.947.000,00 88.410,00
35 A.Bahçeli 300 5 669,56 Arsa 3 Tam 3.010.000,00 90.300,00
36 A.Bahçeli 300 6 638,27 Arsa 4 Tam 3.828.000,00 114.840,00
37 A.Bahçeli 300 7 638,13 Arsa 4 Tam 3.828.000,00 114.840,00
38 A.Bahçeli 300 8 637,27 Arsa 4 Tam 3.822.000,00 114.660,00
39 A.Bahçeli 300 9 602,88 Arsa 4 Tam 3.612.000,00 108.360,00
40 A.Bahçeli 300 10 620,29 Arsa 4 Tam 3.720.000,00 111.600,00
41 A.Bahçeli 301 12 611,01 Arsa 4 Tam 3.666.000,00 109.980,00
42 A.Bahçeli 303 11 634,40 Arsa 3 Tam 2.853.000,00 85.590,00
43 A.Bahçeli 303 12 631,14 Arsa 3 Tam 2.839.000,00 85.170,00
44 A.Bahçeli 303 13 636,19 Arsa 3 Tam 2.862.000,00 85.860,00
5- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer ve saatte devam edecektir.
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.
7- Taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %40'u peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 5 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.
8- İhale konusu taşınmaz satışlarından KDV ALINMAYACAKTIR.
9- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde görülebilir.
10- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02410143

