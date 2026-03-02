İLAN

BATMAN 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 2024/232 Esas

Karar No : 2024/581

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Faysal ve Şeyhe oğlu 12/04/1986 doğumlu Abdullah İSA'nın Mahkememizin 2024/232 Esas, 2024/581 karar sayılı kararı ile Hükümlü Veya Tutuklunun Kaçması suçunu işlediğinin sabit olması nedeniyle TCK'nın 61. maddesindeki suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, suçun konusunun önem ve değeri, sanığın kastının yoğunluğu ve güttüğü amaç dikkate alınarak eylemine uyan 5275 Sayılı Kanunun 105/A-8 maddesi yollamasıyla TCK'nın 292/1 maddesi gereğince firar süresinin uzunluğu gözönüne alınarak takdiren 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın teslim olmaması kolluk kuvvetleri tarafından yakalanmış olması nedeniyle TCK'nın 293.maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni olarak kabul edilerek cezasından TCK'nın 62/1. maddes uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın cezası hakkında sebepleri oluşmadığından başkaca kanuni ya da takdiri artırım ya da indirim yapılmasına yer olmadığına,

Sanığın sabıkalı ve suça meyilli kişiliği göz önüne alındığından yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde olumlu kanaat oluşmaması nedeniyle sanık hakkında TCK'nın 51/1 maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesine ilişkin hükümler ile CMK'nın 231/5-6 maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına,

-Sanığın sabıkalı geçmişine, sosyal ve ekonomik durumuna ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre sanık hakkında TCK'nın 50. maddesi hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına,

Hürriyeti bağlayıcı cezanın yasal sonucu olarak sanık hakkında TCK'nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına, (24.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 esas ve karar sayılı kararının gözetilmesine)

Sanık hakkında Büyükçekmece 4.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2021/225 Esas, 2021/235 Karar sayılı ilamı ile hükmedilen 2 ay 15 gün hapis cezasını havi ilamından dolayı şartları oluştuğundan hakkında TCK'nın 58/6-7 maddesi uyarınca tekerrür hükümlerinin uygulanmasına, cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilmiş olup, gerekçeli kararın sanığın bildirdiği tüm adresine tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, 15 gün içerisinde de istinaf yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 26/02/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02412375