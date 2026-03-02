İLAN

BATMAN 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 2024/256 Esas

Karar No : 2024/552

Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma veya Taşıma suçundan Mehmet ve Rağda oğlu 10/02/1992 Gercüş doğumlu Mehmet Emin Yıldız Mahkememizin 2024/256 Esas, 2024/552 karar sayılı kararı ile "Sanık Mehmet Emin Yıldız'ın iddianame ile üzerine atılı Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma veya Taşıma suçunu işlediğinin sabit olması nedeniyle TCK'nın 61. maddesi uyarınca suçun işlendiği zaman ve yer, suçun konusunun önem ve değeri, sanığın kastının yoğunluğu ve güttüğü amaç dikkate alınarak eylemine uyan 6136 sayılı yasanın 13/4 maddesi gereğince takdiren 1 AY HAPİS VE 10 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri, sanık lehine takdiri indirim nedeni olarak kabul edilerek TCK'nın 62/1. maddesi uyarınca cezasının takdiren altıda biri kadarı indirilerek 25 GÜN HAPİS VE 8 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Sanığın cezası hakkında sebepleri oluşmadığından kanuni ya da takdiri başkaca artırım ya da indirim yapılmasına yer olmadığına,

4-Sanığın adli sicil kaydı ve suça meyilli kişiliği göz önüne alındığında bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde olumlu kanaat oluşmaması nedeniyle CMK'nın 231/5-6 maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin sanık hakkında uygulanmasına yer olmadığına,

5-Sanığın daha önce hapis cezasına mahkum edildiğinin anlaşılması nedeniyle hükmedilen hapis cezasının TCK'nın 50/3 maddesi gereğince adli para cezasına çevrilmesine yer olmadığına,

6-TCK'nın 52/2-3. maddesi gereğince sanık hakkında doğrudan hükmedilen 8 Gün Adli Para Cezasının, sanığın şahsi ve ekonomik durumu, paranın alım gücü değerlendirilerek günlüğü takdiren 20,00 TL'den paraya çevrilerek 160,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

7-Netice itibarı ile sanığın 25 GÜN HAPİS CEZASI İLE DOĞRUDAN HÜKMEDİLEN 160,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA

8-Sanığın ekonomik ve sosyal durumu gözetilerek, TCK'nın 52/4 maddesi uyarınca doğrudan hükmolunan adli para cezasının ödenmesi için mehil verilmesine ve taksit yapılmasına yer olmadığına,

9-Adli Para cezası ödeme emirlerinin tebliği üzerine süresinde ödeme yapılmadığı takdirde infazın 5275 Sayılı Kanunun 106/3 maddesine göre yapılacağının sanığa ihtarına, (ihtar edilemedi)

10-Hürriyeti bağlayıcı cezanın yasal sonucu olarak sanık hakkında TCK'nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına, (24.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 esas ve karar sayılı kararının gözetilmesine)

11-Sanık hakkında daha önceden Batman 5.Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/353 esas, 2022/876 karar sayılı ilamıyla hırsızlık suçundan 10 AY hapis cezası verildiği, bu kararın 20/01/2023 tarihinde kesinleştiği ve bu cezanın infazı tamamlanmadan sanığın yeniden kasıtlı suç işlemiş olması nedeniyle mükerrir olduğu anlaşılmakla, TCK'nın 58/6 maddesi gereğince sanığın cezasının 2. KEZ MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE İNFAZINA ve cezanın infazından sonra DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMASINA" karar verilmiş olup, gerekçeli kararın sanığın bildirdiği tüm adresine tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, 15 gün içerisinde de istinaf yasa yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 26/02/2026

