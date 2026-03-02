T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/124 Esas

"Alanya ilçesi, Tosmur Mahallesinde kain, kuzeyinde zeminde mevcut yol (Güldalı Sok), doğu - batı ve güneyinde 123 ada 26 ve 123 ada 42 parsel sayılı taşınmazlarla sınırı bulunan 741,23 m²'lik tapulama harici yer üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2025/124 Esas sayılı dosyasına dilekçe sunmaları gerektiği, aksi takdirde yargılama neticesinde şartları oluşmuş ise bu yerin davacı Ferhat Güldalı adına tapuya tescil edilebileceği ilan olunur."

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02412201