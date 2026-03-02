T.C. ALANYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/156 Esas

İLAN

Antalya ili, Alanya ilçesi, Kestel mah. Kuzeyi 2289 parsel , güneyi 2301 parsel , doğusu Kestel 360 parsel batısı 1976 parsellerin bulunduğu taşınmazların üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2026/156 Esas sayılı dosyasına dilekçe sunmaları gerektiği, aksi takdirde yargılama neticesinde şartları oluşmuş ise bu yerin davacı Mustafa Boz adına tapuya tescil edilebileceği ilan olunur 13/02/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02412319