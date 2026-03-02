T.C.

BEYŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN METNİ

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davalarında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 17. Maddesi uyarınca verilen karar gereğince aşağıda belirtilen yer kadarının davacı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kanunun 10. ve 17. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.

Dosya No Konya İli / Beyşehir İlçesi Ada - Parsel Kamulaştırma Alanı (m²) Tapu Malik Bilgileri 2026/94 Dumanlı 130/18 130/20 473,38 m² 54,78 m² Cahide Yayla 2026/95 Dumanlı 130/17 11,55 m² (mülkiyet) 138,08 m² (irtifak) Ramazan Karaca 2026/96 Dumanlı 130/13 6,57 m² (mülkiyet) 213,00 m² (irtifak) Nezahat Poyraz - Mevlüt Yayla - Ahmet Yayla - Güldane Akkın - Atilla Yayla - Elife Akaslan - Mahmut Yayla - Bahriye yayla - Süleyman Yayla - Havva Candan - Adnan Yayla - Hanım Akaslan 2026/97 Dumanlı 130/6 130/8 9,00 m² (mülkiyet) 230,29 m² (irtifak) 8,07 m² (Mülkiyet) - 8,07 142,13 m² (irtifak) Habibe Birol 2026/98 Sadıkhacı 0/11083 547,06 m² Dursun Sevgili 2026/99 Sadıkhacı 0/11064 2,75 m² (mülkiyet) 901,97 m² (irtifak) Ömer Sırlı 2026/100 Çetmi / Meydan 175/62 17,53 m² (mülkiyet) 21,51 m² (irtifak) Leyla Yamanoğlu

