Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. BEYŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN METNİ

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davalarında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 17. Maddesi uyarınca verilen karar gereğince aşağıda belirtilen yer kadarının davacı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kanunun 10. ve 17. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.

Dosya No

Konya İli / Beyşehir İlçesi

Ada - Parsel

Kamulaştırma Alanı (m²)

Tapu Malik Bilgileri

2026/94

Dumanlı

130/18

130/20

473,38 m²

54,78 m²

Cahide Yayla

2026/95

Dumanlı

130/17

11,55 m² (mülkiyet)

138,08 m² (irtifak)

Ramazan Karaca

2026/96

Dumanlı

130/13

6,57 m² (mülkiyet)

213,00 m² (irtifak)

Nezahat Poyraz - Mevlüt Yayla - Ahmet Yayla - Güldane Akkın - Atilla Yayla - Elife Akaslan - Mahmut Yayla - Bahriye yayla - Süleyman Yayla - Havva Candan - Adnan Yayla - Hanım Akaslan

2026/97

Dumanlı

130/6

130/8

9,00 m² (mülkiyet)

230,29 m² (irtifak)

8,07 m² (Mülkiyet) - 8,07 142,13 m² (irtifak)

Habibe Birol

2026/98

Sadıkhacı

0/11083

547,06 m²

Dursun Sevgili

2026/99

Sadıkhacı

0/11064

2,75 m² (mülkiyet)

901,97 m² (irtifak)

Ömer Sırlı

2026/100

Çetmi / Meydan

175/62

17,53 m² (mülkiyet)

21,51 m² (irtifak)

Leyla Yamanoğlu

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02412500

