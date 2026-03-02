Giriş Tarihi: 03.03.2026 00:00
T.C.
BEYŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN METNİ
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davalarında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 17. Maddesi uyarınca verilen karar gereğince aşağıda belirtilen yer kadarının davacı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kanunun 10. ve 17. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.
|
Dosya No
|
Konya İli / Beyşehir İlçesi
|
Ada - Parsel
|
Kamulaştırma Alanı (m²)
|
Tapu Malik Bilgileri
|
2026/94
|
Dumanlı
|
130/18
130/20
|
473,38 m²
54,78 m²
|
Cahide Yayla
|
2026/95
|
Dumanlı
|
130/17
|
11,55 m² (mülkiyet)
138,08 m² (irtifak)
|
Ramazan Karaca
|
2026/96
|
Dumanlı
|
130/13
|
6,57 m² (mülkiyet)
213,00 m² (irtifak)
|
Nezahat Poyraz - Mevlüt Yayla - Ahmet Yayla - Güldane Akkın - Atilla Yayla - Elife Akaslan - Mahmut Yayla - Bahriye yayla - Süleyman Yayla - Havva Candan - Adnan Yayla - Hanım Akaslan
|
2026/97
|
Dumanlı
|
130/6
130/8
|
9,00 m² (mülkiyet)
230,29 m² (irtifak)
8,07 m² (Mülkiyet) - 8,07 142,13 m² (irtifak)
|
Habibe Birol
|
2026/98
|
Sadıkhacı
|
0/11083
|
547,06 m²
|
Dursun Sevgili
|
2026/99
|
Sadıkhacı
|
0/11064
|
2,75 m² (mülkiyet)
901,97 m² (irtifak)
|
Ömer Sırlı
|
2026/100
|
Çetmi / Meydan
|
175/62
|
17,53 m² (mülkiyet)
21,51 m² (irtifak)
|
Leyla Yamanoğlu
