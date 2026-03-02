T.C. BİNGÖL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Giriş Tarihi: 03.03.2026 00:00
T.C.
BİNGÖL
SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/888 Esas 25.02.2026
İLAN ASKI TUTANAĞI
Mahkememizce yapılan TEREKE TESPİTİ, davasının yapılan yargılamasında verilen karar gereğince;
-Davanın KABULÜ ile,
1-Mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE,
2-Genç Sulh Hukuk Mahkemelerinin YETKİLİ OLDUĞUNA, dair kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf edilmemesi durumunda kararın kesinleşeceği hususu, ilanen ihtar ve tebliğ olunur.
DAVALI:
FERHAT ABAT -TC 32467123008 Fevzi ve Sürme oğlu,
15/07/1978 doğumlu.
Bilinen Son Adresi:
Çaytepe köyü GENÇ/ BİNGÖL
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02412526