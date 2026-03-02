T.C. BİNGÖL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C.

BİNGÖL

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/888 Esas 25.02.2026

İLAN ASKI TUTANAĞI

Mahkememizce yapılan TEREKE TESPİTİ, davasının yapılan yargılamasında verilen karar gereğince;

-Davanın KABULÜ ile,

1-Mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE,

2-Genç Sulh Hukuk Mahkemelerinin YETKİLİ OLDUĞUNA, dair kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf edilmemesi durumunda kararın kesinleşeceği hususu, ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

DAVALI:

FERHAT ABAT -TC 32467123008 Fevzi ve Sürme oğlu,

15/07/1978 doğumlu.

Bilinen Son Adresi:

Çaytepe köyü GENÇ/ BİNGÖL

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02412526