T.C.
DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/64 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup, ayrıntılarına esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/64 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 No'lu Taşınmaz; Denizli İl, Merkezefendi İlçe, İlbadı Mahalle, 4787 Ada, 7 Parsel
Yüzölçümü : 235 m2 Kıymet: 3.290.000,00 TL KDV: %10
İmar: Konut Alanı, 3 Kat Ayrık Nizam. Ön Bahçe:5.00 metre, Komşu bahçe:3.00 metre, Taks:0.40, Kaks:1.20
1.Artırma
Başlangıç: 24/03/2026 - 12:23 - Bitiş: 31/03/2026 - 12:23
2.Artırma
Başlangıç: 29/04/2026 - 12:23 - Bitiş: 06/05/2026 - 12:23
2 No'lu Taşınmaz;Denizli İl, Merkezefendi İlçe, İlbadı Mahalle, 4787 Ada, 2 Parsel
Yüzölçümü : 424 m2 Kıymeti: 5.936.000,00 TL KDV: %10
İmar: Konut Alanı, 3 Kat Ayrık Nizam. Ön Bahçe:1.50 metre, Arka bahçe:3.00 metre, Taks:0.40, Kaks:1.20
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:43 - Bitiş Tarih ve Saati: 31/03/2026 - 14:43
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 14:43 - Bitiş Tarih ve Saati: 06/05/2026 - 14:43
26/02/2026
