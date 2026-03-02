Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/64 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup, ayrıntılarına esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/64 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 No'lu Taşınmaz; Denizli İl, Merkezefendi İlçe, İlbadı Mahalle, 4787 Ada, 7 Parsel

Yüzölçümü : 235 m2 Kıymet: 3.290.000,00 TL KDV: %10

İmar: Konut Alanı, 3 Kat Ayrık Nizam. Ön Bahçe:5.00 metre, Komşu bahçe:3.00 metre, Taks:0.40, Kaks:1.20

1.Artırma

Başlangıç: 24/03/2026 - 12:23 - Bitiş: 31/03/2026 - 12:23

2.Artırma

Başlangıç: 29/04/2026 - 12:23 - Bitiş: 06/05/2026 - 12:23

2 No'lu Taşınmaz;Denizli İl, Merkezefendi İlçe, İlbadı Mahalle, 4787 Ada, 2 Parsel

Yüzölçümü : 424 m2 Kıymeti: 5.936.000,00 TL KDV: %10

İmar: Konut Alanı, 3 Kat Ayrık Nizam. Ön Bahçe:1.50 metre, Arka bahçe:3.00 metre, Taks:0.40, Kaks:1.20

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:43 - Bitiş Tarih ve Saati: 31/03/2026 - 14:43

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 14:43 - Bitiş Tarih ve Saati: 06/05/2026 - 14:43

26/02/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02412452

