İ L A N

T.C. EMİRDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/959 Esas

DAVALILAR : 1- GÜLTEVİR DAĞYARAN Karacalar Köyü Emirdağ/ AFYONKARAHİSAR

Davacı Ali Liman tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında tüm araştırmalara rağmen sabit bir adres bulunamadığından dava dilekçesi, tensip tutunağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı dilekçesinde özetle; Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Karacalar Köyü, 116 ada 38 parsel tarla,Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Karacalar Köyü, 145 ada 20 parsel tarla,Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Karacalar Köyü, 145 ada 28 parsel tarla,Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Karacalar Köyü, 116 ada 29 parsel tarla ,Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Karacalar Köyü, 148 ada 9 parsel avlulu kargir tek katlı ev ve müştemilatı vasfında kayıtlı bulunan taşınmazların davacı ile davalı taraflar biraraya gelerek taşınmazları taksim etmeleri ya da ortaklığı gidermeleri mümkün olamadığını taşınmazların satış suretiyle giderilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkememizce düzenlenen 26/09/2025 günü tensipte özetle; Davalıların dava dilekçesine iki hafta içerisinde cevap verilmesi, varsa ilk itirazlarını sunması, cevap verilmediği takdirde ilk itirazlarını ileri süremeyeceği ve ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı, ayrıca HMK 318 uyarınca tüm delillerini cevap dilekçesi ile birlikte bildirmesi, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgilere yer verme zorunda olduğu hususunun ihtarına, duruşma günü 24/03/2026 günü saat 10:25 'de bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK 139 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği hususu dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02411508