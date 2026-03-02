T.C.

SAMSUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(Tasfiye Memurluğu)

ESAS NO : 2023/19 Tereke

BASİT TASFİYE VE İFLASININ AÇILMASININ İLANI

Samsun 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 21/03/2024 tarih ve 2023/19 Tereke, 2024/26 Karar Sayılı İlamı ile 29414346542 T.C. Kimlik Numaralı Erol ŞENOL'un terekesinin TMK'nun 612. Maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.

Müteveffanın terekesi yukarıda numarası yazılı memurluğumuz dosyasından İİK 218 maddesi uyarınca basit usulde tasfiye edilecektir.

Karar gereğince Müflisin tasfiyesine başlanıldığı, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu bildirim yapılırken alacak kaydı masaya kayıt harcını (başvurma harcı) yatırarak tasfiye memurluğumuza bilgi verilmesi, bu müddet içerisinde alacaklılardan birinin giderini peşin vermek suretiyle tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.nun 218 maddesi gereğince TEBLİĞ ve İLAN olunur. Tasfiye Memuru

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02412391