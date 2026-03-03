T.C.

BAKIRKÖY

48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2024/275 Esas

İLAN

Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek ve Mühür Bozma suçundan Mahkememiz 02.02.2026 tarih 2024/275 Esas 2026/56 Karar sayılı kararı ile AYRI AYRI BERAATİNE,

Mühür Bozma suçundan Mahkememiz 02.02.2026 tarih 2024/275 Esas 2026/56 Karar sayılı kararı ile TCK'nın 203/1 maddesi gereğince 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilen Yaşar ve Fadime kızı, 24/04/1978 SARIKAMIŞ doğumlu, AYFER KARACA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı tebligat kanununun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye de yayınlanan ulusal bir gazetede ve internet haber sitesinde ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde hükmü veren mahkemeye veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine yapılacak beyan üzerine tutulacak tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 02.03.2026

