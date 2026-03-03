T.C. GÖKÇEBEY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİHAKİMLİĞİNDEN

T.C.

GÖKÇEBEY

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

HAKİMLİĞİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/39 Esas

DAVALI : Şahin ÇERÇİ Kanalstr. 13 Hamm 59077 Almanya Federal Cumhuriyeti

Onur KARADEMİR Neustr. 15/a, Herzogenrath, 52134 Almanya Federal Cumhuriyeti

İlyas ÇERÇİ Langestr. 188 Hamm 59067 Almanya Federal Cumhuriyeti

Aleyna KARADEMİR Holstenstr. 29 Hamm 59067 Almanya Federal Cumhuriyeti

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) davasının yapılan yargılamasında;

Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; Vasiyet eden 25751606912 T.C. Kimlik Numaralı Murat Çerçi, Gökçebey Noterliğinden 27.03.2003 tarih ve 00440 yevmiye sayılı "Düzenleme Şeklindeki Vasiyetnamesi" ile Zonguldak ili Gökçebey ilçesi Dedeçayı Mevkii 12 Pafta 1591 Parsel numarasında kayıtlı bulunan 154 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki 5 katlı kargir apartmandaki 10 adet dairesini müvekkillere vasiyet ettiğini, vasiyet eden, 11.09.2019 tarihinde vefat ettiğini, vasiyetname Gökçebey Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2019/219 E. ve 2020/79 Karar sayılı dosyasında açılıp okunduğunu, yukarıda belirttikleri davalı konumunda bulunan diğer mirasçılar tarafından vasiyetnamenin iptaline yönelik herhangi bir talepte bulunulmadığını ve mahkeme kararı ilgililere tebliğ edilerek kesinleştiğini, bu nedenle murisin vasiyetnamesindeki hususa ilişkin tapu ve resmi dairelerde gerekli işlemeleri yapabilmek için Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri gereği, vasiyetnamenin tenfizi davasını açma zorunluluğu doğduğunu, davanın kabulü ile Gökçebey Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2019/219 E. Ve 2020/79 Karar sayılı kararı ile açılıp kesinleşmiş olan, Gökçebey Noterliğinden 27.03.2003 tarih ve 00440 yevmiye sayılı "Düzenleme Şeklindeki Vasiyetnamesi"nin tenfizine, Zonguldak ili Gökçebey ilçesi Dedeçayı Mevkii 12 Pafta 1591 Parsel numarasında kayıtlı bulunan 154 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki 5 katlı kargir apartmandaki 10 adet dairenin tapuda müvekkiller adına kayıt ve tesciline, Zonguldak ili Gökçebey ilçesi Dedeçayı Mevkii 12 Pafta 1591 Parsel numarasında kayıtlı bulunan 154 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki 5 katlı kargir apartmandaki 10 adet dairenin davalıların hisselerini 3. Kişilere devretme olasılıkları bulunmakta olup, dava konusu taşınmaz üzerine tensiple birlikte davalıdır şerhi işlenmesini, bununla birlikte davalıların hisselerinin 3. kişilere devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir konulmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini" talep ve dava etmiştir.

-Mahkememizce dava konusu taşınmaz başında 07.10.2024 tarihinde keşif yapılmıştır.

-Mahkememiz keşfinde hazır bulundurulan fen bilirkişisinin 02.05.2025 tarihli ek raporunda;

Dava konusu Çay Mahallesi 253 ada 21 parsel üzerinde arsa vasıflı taşınmazda Muharrem oğlu Murat Çerçi'nin 192/1152 hissesi bulunduğunu, parsel üzerinde bulunan bina muhtesatta görüldüğü üzere Muharrem Çerçi'ye ait olduğunu, Abdurrahman kızı Hanife Çerçi'nin olması gereken hissesinin 48/1152 olduğu, Murat kızı Hatice Adıbay'ın 48/1152, Murat oğlu Satılmış Çerçi'nin 48/1152, Haydar kızı Hatice Çerçi'nin 12/1152, Haydar kızı Bircan Çerçi'nin 12/1152, Haydar oğlu Murat Çerçi'nin 12/1152 ve Haydar kızı Nurcan Dereli'nin 12/1152 olması gereken hisse olarak rapor ettiği görülmüştür.

-Mahkememiz keşfinde hazır bulundurulan heyet bilirkişilerinin 10.06.2025 tarihli ek raporunda; Dava konusu Çay Mahallesi 253 ada 21 parsel üzerinde arsa vasıflı taşınmazda dava tarihi için (16.02.2024) yapıların değerinin 5.040.140,04-TL olarak hesaplandığı, keşif tarihi için (07.10.2024) yapıların değerinin 5.119.505,04-TL olarak hesaplandığı, murisin ölüm tarihi için (11.09.2019) yapıların değerinin 499.425,01-TL olarak hesaplandığı ve mahkememize rapor edildiği görülmüştür.

Mahkememizce gerek dava dilekçesinde belirtilen gerekse davacılar vekilince bildirilen yurt dışı adresinize dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, bilirkişi raporları ve tensip tutanağının tebliği için taraflarınıza davetiye çıkarılmış olup, adreslerinizde ikamet etmediğiniz veya adreslerinizde tanınmadığınız gerekçesiyle taraflarınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, bilirkişi raporları ve tensip tutanağı ile duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 122, 127 ve 128. Maddeleri uyarınca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi sunabileceğiniz, belirtilen süre içerisinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacıların dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız,

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, duruşma öncesi sulh hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz taktirde diğer tarafın yargılamaya devam etmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,

Duruşma Günü: 14/05/2026 günü saat: 09:25'de mahkememiz duruşma salonunda yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve aynı celse tahkikata geçilerek yokluğunuzda karar verilebileceği hususu, dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, bilirkişi raporları, tensip zaptı ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu'nun 31. Maddesi gereğince yayın tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 30/01/2026

