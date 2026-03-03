İ L A N

T.C. İSTANBUL 36. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/193 Esas

DAVALI :- SERAP ARSLANOĞLU GÜLEÇ Cami Mahallesi, Başpınar Caddesi, Cami Kümeevler No:3 Çelikhan/ ADIYAMAN

Davacı Emrullah Ekincioğlu ve Behrullah Ekincioğlu ile davalı Adem Ekincioğlu, Asalettin Arslanoğlu, Fahrettin Arslanoğlu Fahriye Arslanoğlu, Feruze Arslanoğlu, Gülüzar Aşcı, Harun Katrancı, Kezziban Arslanoğlu, Raşit Katrancı, Serap Arslanoğlu Güleç, Serpil Turgan, Seval Karasu, Sevgi Kutsal, Sibel Tombaş ve Yaşar Arslanoğlu arasında mahkememizde görülmekte olan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamadığı, Yeni Delhi Büyükçelçiliği aracığıyla eski mernis adresiniz olan Kathmandu/NEPAL adresine yapılan yurt dışı tebligatının adreste bulunmadığınız gerekçesiyle iade edildiği, başkaca bir adresinize de rastlanılmadığının belirtildiği, mahkememizce yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacılar vekili tarafından verilen dilekçe ile; müvekkillerinin murisi Şükrü Ekincioğlu adına kayıtı olan İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Ortaköy Mahallesi, 1166 ada, 19 parselde kain taşınmaz arsasının müvekkilleri tarafından bedeli ödenerek ileride müvekkilleri adına tescil olunacağı inancı ile babaları adına tescil olunduğunu, arsa üzerindeki 6 katlı yapının da müvekkilleri ve davalılardan Adem Ekincioğlu'nun da katkısı ile meydana getirildiğini, davalılardan Gülüzar Aşcı ve Yaşar Arslanoğlu tarafından İstanbul 6.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/1058 esas sayılı ortaklığın giderilmesi talepli davanın ikame olunduğunu ve mahkemece dava açmak üzere tarafların süre verildiğini, taşınmazın alımı için kullanılan kredilerin ve arsa üzerindeki 6 katlı binanın inşaat masraflarının müvekkillerince karşılandığını, muris babalarının taşınmazın edinilmesinde herhangi bir maddi katkısının bulunmadığını, diğer mirasçıların taşınmazın müvekkillerine ait olduğunu bildiklerini ve geçmişte bu yönde vekaletnameler verdiklerini, ancak davalılarca kötüniyetli olarak ortaklığın giderilmesi davası açılması üzerine işbu davayı açma zorunluluğunun doğduğunu, inanç sözleşmesi uyarınca taşınmazın tapu kaydının iptali ile müvekkilleri adına yarı pay oranında tescilini, bu talebin reddi halinde ise taşınmaz üzerindeki yapılar yönünden muhdesatın müvekkillerine aidiyetinin tespitine karar verilmesini ve taşınmazın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesi talepli olarak aleyhinize iş bu dava açılmıştır.

6100 s.H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verilebileceğiniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu İLAN OLUNUR.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır. 18/02/2026

