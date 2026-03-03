Giriş Tarihi: 03.03.2026 00:00
T.C.
KONYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/267 SATIŞ
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/267 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
|
1 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, DURUNDAY Mahalle/Köy, 48276 Ada, 2 Parsel, Arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Durunday Mahallesi Salih Paşa Sokak No: Bila Meram / KONYA
Yüzölçümü : 1.037,96 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/1000 lik uygulama imar planında mesken sahasıdır. plan notunda III. Derece Doğal sit Alanına isabet ettiği belirtilmektedir.
Kıymeti : 7.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 10:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 10:22
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 10:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 10:22
|
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, DURUNDAY Mahalle/Köy, 21480 Ada, 2 Parsel, Arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Durunday Mahallesi İbare Sokak No: Bila Meram / KONYA
Yüzölçümü : 1.600 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/1000 lik imar planında 2 kat ayrık mesken sahasıdır. İnşaat parametresi TAKS: 0.15 KAKS: 0.15 ve 1600 m² 1 Ev yapılaşma koşullarına sahiptir. Taşınmazın plan notunda III. Derece Doğal sit Alanına isabet ettiği belirtilmektedir
Kıymeti : 11.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 11:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 11:22
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 11:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 11:22
|
3 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, DURUNDAY Mahalle/Köy, 21481 Ada, 4 Parsel, Arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Durunday Mahallesi İbare Sokak No: Bila Meram / KONYA
Yüzölçümü : 1.651,77 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/1000 lik imar planında 2 kat ayrık mesken sahasıdır. İnşaat parametresi TAKS: 0.15 KAKS: 0.15 ve 1600 m² 1 Ev yapılaşma koşullarına sahiptir. Taşınmazın plan notunda III. Derece Doğal sit Alanına isabet ettiği belirtilmektedir.
Kıymeti : 11.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 12:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 12:22
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 12:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 12:22
25/02/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
