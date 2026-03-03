Örnek No:55*

T.C.

KONYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/267 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/267 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, DURUNDAY Mahalle/Köy, 48276 Ada, 2 Parsel, Arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır. Adresi : Durunday Mahallesi Salih Paşa Sokak No: Bila Meram / KONYA Yüzölçümü : 1.037,96 m2 Arsa Payı : Tam İmar Durumu : 1/1000 lik uygulama imar planında mesken sahasıdır. plan notunda III. Derece Doğal sit Alanına isabet ettiği belirtilmektedir. Kıymeti : 7.000.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 10:22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 10:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 10:22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 10:22

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, DURUNDAY Mahalle/Köy, 21480 Ada, 2 Parsel, Arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır. Adresi : Durunday Mahallesi İbare Sokak No: Bila Meram / KONYA Yüzölçümü : 1.600 m2 Arsa Payı : Tam İmar Durumu :1/1000 lik imar planında 2 kat ayrık mesken sahasıdır. İnşaat parametresi TAKS: 0.15 KAKS: 0.15 ve 1600 m² 1 Ev yapılaşma koşullarına sahiptir. Taşınmazın plan notunda III. Derece Doğal sit Alanına isabet ettiği belirtilmektedir Kıymeti : 11.000.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 11:22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 11:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 11:22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 11:22

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, DURUNDAY Mahalle/Köy, 21481 Ada, 4 Parsel, Arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır. Adresi : Durunday Mahallesi İbare Sokak No: Bila Meram / KONYA Yüzölçümü : 1.651,77 m2 Arsa Payı : Tam İmar Durumu :1/1000 lik imar planında 2 kat ayrık mesken sahasıdır. İnşaat parametresi TAKS: 0.15 KAKS: 0.15 ve 1600 m² 1 Ev yapılaşma koşullarına sahiptir. Taşınmazın plan notunda III. Derece Doğal sit Alanına isabet ettiği belirtilmektedir. Kıymeti : 11.500.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 12:22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 12:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 12:22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 12:22

25/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

