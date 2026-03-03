İ L A N

T.C. ORTAKÖY (AKSARAY) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/647 Esas

KARAR NO : 2023/443

Davalı : 1- ALATTİN GÜNAY 135*****744

2- BİLGE AKDOĞAN 134*****014

3- FATİH AKDOĞAN 134****232

Davacı : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Mahkememizden verilen 17/04/2023 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir. İşbu karar bilinen adreslerinize gönderilmiş ancak tebliğler iade dönmüştür. Adres araştırmasından da bir sonuç alınamadığından kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-Davanın KABULÜ İLE, Davaya konu Aksaray ili, Ortaköy İlçesi, Balcı köyü 357 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 01/12/2022 tarihli Fen bilirkişisi Muhammed Sami ÇETİN'in raporunda IR harfi ile gösterilen 231,16 m²'lik kısmı üzerine davacı TEDAŞ LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ ve TESCİLİNE, Davaya konu Aksaray ili, Ortaköy İlçesi, Balcı köyü 357 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 01/12/2022 tarihli Fen bilirkişisi Muhammed Sami ÇETİN'in raporunda B harfi ile gösterilen 3,45 m²'lik direk yeri (pilon yeri) kısmın TAPU KAYDININ İPTALİ ile her türlü şerh ve takdiyatlardan ari olarak ifrazen TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

2-Davaya konu Aksaray ili, Ortaköy İlçesi, Balcı köyü 357 ada 9 parsel sayılı taşınmazın irtifak hakkı ve pilon yeri, mülkiyet hakkı kamulaştırma bedelinin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi gereğince toplam 3.378,38-TL olarak TESPİTİNE,

3-Tespit edilen 3.378,38-TL kamulaştırma bedeline dava 4 ay içinde sonuçlandırılamadığından davanın açıldığı tarihten 4 ay sonraki tarih olan 14/01/2023 tarihinden karar tarihi olan 17/04/2023 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine ve depo edilen bedelin Anayasa Mahkemesi kararı gereğince karar ile beraber faizi ile birlikte derhal tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hisseler oranı üzerinden DAVALIYA/DAVALILARA ÖDENMESİNE, bu hususta Ortaköy Ziraat Bankası Şubesine müzekkere yazılmasına,

4- Fen bilirkişisi Muhammed Sami Çetin tarafından düzenlenmiş 01/12/2022 tarihli bilirkişi raporu ve rapora ekli krokinin hükmün eki sayılmasına,

5-Kararın tescile ilişkin hükmü yasa gereğince kesin olduğundan, tescil hükmünün ifası için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/8 Maddeleri uyarınca hüküm özetinin Ortaköy Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

6-Taşınmazın tapu kaydı üzerinde varsa haciz, ipotek vb. Mükellefiyetlerin bedele yansıtılmasına,

7- Başlangıçta peşin olarak alınan 80,70 TL harcın alınması gerekli 179,90 TL harçtan mahsubu ile bakiye 99,20 TL harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

8-Davacı tarafından yapılan yargılama giderinin 2942 Sayılı Kanun'un 29. Maddesi uyarınca davacı üzerinde bırakılmasına,

9-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23.10.2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01.06.2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı gereğince davacı idare lehine vekâlet ücreti takdirine yer olmadığına,

10-Yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın karar kesinleştiğinde talep olmaksızın yatırana iadesine,

Dair, verilen karar, tarafların yokluğunda tescil hükmü yönünden KESİN bedel yönünden ise 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 345. maddesi uyarınca kararın kendilerine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya aynı nitelikte başka bir yer Mahkemesine verilecek usulüne uygun istinaf dilekçesi ile Konya Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili Dairesine gönderilmek üzere istinaf yoluna gidilebileceği belirtilerek usulen okunup anlatıldı. 14/04/2023

Şeklindeki kararı davacı kurum vekilince kamulaştırma bedeli yönünden haksız ve hatalı olduğunu beyanla kamulaştırma bedeli yönünden istinaf edilmiştir.

Mahkeme kararı ve istinaf başvuru dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02412222